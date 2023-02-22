 

Археологи обнаружили в Китае смывной унитаз возрастом 2400 лет

22.02.2023, 0:35, Разное
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Китайские археологи обнаружили обломки самого древнего унитаза в мире, которому около 2400 лет. Сбор фарфоровых деталей происходил несколько месяцев.

Специалисты утверждают, что это один из самых ранних унитазов на планете, хотя его изготовили с продвинутой для того времени смывной системой. Принадлежит он к эпохам правления Сяогуна, Цинь Сяньгуна и Лю Бана. Скорее все, кто-то из этих древних китайским императоров и пользовался изделием.

Обнаружили унитаз в результате проведения археологических исследований на известном объекте Юэян в Сиане, представляющим собой древний дворец.


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