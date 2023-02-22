Ученые создали интерактивную карту антарктического льда для упрощения навигации

Специалисты создали интерактивную карту побережья Антарктиды, которая позволит более удачно планировать экспедиции, определять наиболее благоприятные места для развертывания исследовательского оборудования для получения точных показателей.

Карту назвали «Нилас». Она представляет собой программное обеспечение, способное создать модель побережья Антарктиды для повышения эффективности и безопасности исследований.

Комплекс учитывает данные, получаемые в реальном времени и сравнивает их с архивными материалами, что позволяет проследить скрытые природные взаимосвязи.