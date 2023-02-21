 

Мнение: Чижика съел

21.02.2023, 23:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Путин все еще продолжает трепаться, но, по всей видимости, уже можно выдохнуть – кроме дальнейшего “бла-бла-бла”, ничего не будет. Ни объявления войны Украине (Западу), ни военного положения, ни всеобщей мобилизации. “От него кровопролитиев ждали, а он чижика съел”. Похоже, основной смысл Спаслания – что всё будет продолжаться всё в том же вялотекущем режиме по дороге в никуда.

С одной стороны – спасибо, конечно, барин, что не убил. С другой – наваливается традиционная среднерусская тоска. Особенно учитывая безусловную наглость выступления: великий вождь даже не сделал вид, что собирался подвести итоги целого года (!) чертовой СВО, рассказать, чего он, собственно, хотел добиться, что получилось, что нет. Кроме постоянных жалоб на “партнеров”, которые “подвели” и “водили за нос” – ничего. Про армию – ноль критики, кроме “броня крепка, и танки наши быстры”. Когда всё это кончится – просто ни слова (вообще заметно, что Путин тщательно избегает обозначать какие бы то ни было сроки).

В целом речь произвела довольно забавное впечатление: Путин изо всех сил делал вид, что в России (и с Россией) как будто ничего не произошло. Нет полной экономической блокады со стороны Европы и большинства стран Запада, нет огромных материальных и людских потерь и продолжающихся боев на тысячекилометровом фронте, нет огромной инфляции и запрета валютных операций, нет эмиграции из России за год около миллиона человек – вообще ничего нет. Живем, типа, как жили. Даже о том, куда пропали 300 млрд. долл. из золотовалютных резервов – тоже не сказал. А ведь любопытно, чай, не три рубля из заначки.

Говоря одним словом – мы услышали не послание, а заглушку. Цель которой была НЕ сказать ничего. Что-то такое ВМЕСТО послания. Ну что ж, цель была достигнута. Другое дело, что на все неотвеченные вопросы все равно придется отвечать. Уже всем нам – за всё придется отвечать.

UPD. В самом конце заявил о “приостановке” членства в договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений – ни к селу ни к городу. Очевидно, что этот пункт вписали в последний момент, чтобы хоть как-то “сохранить лицо”. Выглядит так же жалко и бессмысленно, как и всё Спаслание.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.06.21 / Внимание к деталям: Кейт Миддлтон запустила социально значимый проект в украшении, посвященном ее детям

16.12.22 / Япония пересмотрела стратегию национальной безопасности, включив в неё возможность нанесения контрударов по противнику

12.10.22 / Компания Jaguar представила новую спецверсию спортивного автомобиля F-Type 2023 года

19.05.21 / 17 работ визажистки из Санкт-Петербурга, которая с помощью макияжа превращает женщин в голливудских звёзд

21.12.22 / Денег куры не клюют: богачка Распутина спустила миллион на новогодние платья

13.08.22 / Видео последствий взрыва на складе “Донтехснаб” в Донецке

25.09.22 / Дыхание Чейна–Стокса исключат из Всероссийского классификатора болезней

16.08.21 / Российские юристы помогут Талибану* подготовить иск к США о компенсации за оккупацию Афганистана

09.07.20 / Скандалы: Пакистанская еда и деньги от Слуцкого

24.12.22 / Мнение: Кто защитит греков и болгар, «Болгария — часть России» и почему людям не помогают

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика