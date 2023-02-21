Мнение: Чижика съел

Путин все еще продолжает трепаться, но, по всей видимости, уже можно выдохнуть – кроме дальнейшего “бла-бла-бла”, ничего не будет. Ни объявления войны Украине (Западу), ни военного положения, ни всеобщей мобилизации. “От него кровопролитиев ждали, а он чижика съел”. Похоже, основной смысл Спаслания – что всё будет продолжаться всё в том же вялотекущем режиме по дороге в никуда.

С одной стороны – спасибо, конечно, барин, что не убил. С другой – наваливается традиционная среднерусская тоска. Особенно учитывая безусловную наглость выступления: великий вождь даже не сделал вид, что собирался подвести итоги целого года (!) чертовой СВО, рассказать, чего он, собственно, хотел добиться, что получилось, что нет. Кроме постоянных жалоб на “партнеров”, которые “подвели” и “водили за нос” – ничего. Про армию – ноль критики, кроме “броня крепка, и танки наши быстры”. Когда всё это кончится – просто ни слова (вообще заметно, что Путин тщательно избегает обозначать какие бы то ни было сроки).

В целом речь произвела довольно забавное впечатление: Путин изо всех сил делал вид, что в России (и с Россией) как будто ничего не произошло. Нет полной экономической блокады со стороны Европы и большинства стран Запада, нет огромных материальных и людских потерь и продолжающихся боев на тысячекилометровом фронте, нет огромной инфляции и запрета валютных операций, нет эмиграции из России за год около миллиона человек – вообще ничего нет. Живем, типа, как жили. Даже о том, куда пропали 300 млрд. долл. из золотовалютных резервов – тоже не сказал. А ведь любопытно, чай, не три рубля из заначки.

Говоря одним словом – мы услышали не послание, а заглушку. Цель которой была НЕ сказать ничего. Что-то такое ВМЕСТО послания. Ну что ж, цель была достигнута. Другое дело, что на все неотвеченные вопросы все равно придется отвечать. Уже всем нам – за всё придется отвечать.

UPD. В самом конце заявил о “приостановке” членства в договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений – ни к селу ни к городу. Очевидно, что этот пункт вписали в последний момент, чтобы хоть как-то “сохранить лицо”. Выглядит так же жалко и бессмысленно, как и всё Спаслание.