 

Минобороны заявило о выполнении всех заявок на подачу боеприпасов для штурмовых подразделений в кратчайшие сроки

21.02.2023, 23:32, Новости дня
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Все заявки на подачу боеприпасов для штурмовых подразделений в зоне специальной военной операции в Украине выполняются в кратчайшие сроки; все заявки, поданные на февраль, будут обеспечены в ближайшие дни, сообщило Минобороны России.

«Так было и так будет», – заявили в ведомстве. В Минобороны рассказали, что с 18 по 20 февраля добровольцам штурмовых отрядов поставлено 1,6 тыс. реактивных снарядов к РСЗО, более 10 тыс. боеприпасов для крупнокалиберной ствольной артиллерии и минометов, а также 980 боеприпасов для танков, передает ТАСС.

Поставки боеприпасов в соответствии с заявками на март начнутся 25 февраля. В сообщении говорится, что за 2022 год «потребности штурмовых отрядов на боеприпасы были обеспечены на 140% от полученных заявок». «Это наш приоритет», – заверили в ведомстве. 

Комментируя «появившиеся на отдельных информационных ресурсах экзальтированные заявления о якобы блокировании поставок боеприпасов добровольцам штурмовых отрядов, выполняющих боевые задачи по освобождению города Артемовска», Минобороны подчеркнуло, что командование уделяет «особое постоянное и приоритетное внимание обеспечению всем необходимым добровольцев и военнослужащих штурмовых подразделений».

Минобороны рассказало, что лишь за последние два дня общее продвижение российских штурмовых подразделений вперед на подготовленные оборонительные позиции вооруженных сил Украины у Артемовска превысило 2,5 км. Отмечается, что успешное продвижение было бы невозможно без полноценной поддержки огневыми средствами группировки «Юг». В связи с этим, как указывает Минобороны, «все заявления, сделанные якобы от имени штурмовых подразделений о недостатке боеприпасов, абсолютно не соответствуют действительности».

Штурмовые группы получают всю необходимую поддержку, заверило ведомство. Несмотря на сложные метеоусловия у Артемовска, за последние несколько суток для поддержки наступления штурмовых отрядов было выполнено 18 самолето-вылетов штурмовой авиации, заявили в министерстве.

В сообщении говорится, что добровольцы, как и бойцы штурмовых подразделений группировки Вооруженных сил России, «мужественно и самоотверженно выполняют сложнейшие боевые задачи по освобождению Донбасса от боевиков киевского режима». Как заявило Минобороны, «попытки внести раскол в тесный механизм взаимодействия и поддержки между подразделениями российской группировки контрпродуктивны и играют только на пользу врагу».

Напомним, российский лидер Владимир Путин в послании Федеральному собранию потребовал ликвидировать межведомственные недомолвки и подобную «прочую чушь». «Все для дела, все для результата, на это должно быть все нацелено», – подчеркнул он.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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