 

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь сообщил о намерении Пекина обнародовать мирный план по Украине в ближайшие дни

21.02.2023, 23:32, Новости дня
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В ближайшие дни Пекин, вероятно, представит свой план мирного урегулирования ситуации на Украине, сообщил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.

По словам постпреда, он «слышал», что план «выйдет в течение нескольких дней», передает РИА «Новости».

Тем временем украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба проинформировал его о «разговоре с коллегой из Китая». Кулеба сообщил Зеленскому, что у Китая «есть идеи соответствующего документа или резолюции». При этом президент Украины пояснил, что «официального документа никакого не видел».

В среду возобновляет работу спецсессия Генассамблеи ООН по Украине, в четверг, как ожидается, участники проголосуют по проекту резолюции об урегулировании на основе «мирного плана» Зеленского. По словам пстпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд, США не ожидают, что Китай представит на обсуждение ГА альтернативный проект резолюции на основе своего мирного плана, передает ТАСС.

Напомним, Китай опубликовал концепцию инициативы глобальной безопасности. Кроме того, член политбюро ЦК Компартии Китая Ван И объяснил Кулебе ключевые детали плана по мирному урегулированию ситуации на Украине. Европейские источники заявили, что китайский план урегулирования будет включать призыв к прекращению огня и поставок оружия Киеву.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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