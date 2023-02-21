 

Замгенсека ООН ДиКарло заявила о неспособности организации проверить обвинения по диверсиям на «Северных потоках»

21.02.2023, 23:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

ООН находится не в том положении, чтобы подтвердить или проверить обвинения, касающиеся диверсий на «Северных потоках», сообщила заместитель генсека организации по политическим вопросам Розмари ДиКарло.

На заседании СБ ООН ДиКарло сказала, что организация ждет результатов национальных расследований. Она подчеркнула «щепетильность» данной темы и призвала «проявить сдержанность и воздержаться от спекуляций», передает ТАСС.

Власти Германии, Дании и Швеции направили в ООН письмо, в котором говорилось, что они еще не завершили расследование взрывов. По словам первого заместителя постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, указанные страны «утверждают, что информировали Россию» о проведении расследования, но «это неправда».

Напомним, Россия представила проект резолюции Совбеза ООН по созданию международной комиссии для расследования диверсий на «Северных потоках». Москва предлагала провести заседание СБ ООН по газопроводам 22 февраля, но заседание назначили на 21 февраля. Сообщалось, что на голосование могут вынести проект российской резолюции.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.09.21 / В Донецкой области в старом сундуке нашли тела двух детей – полиция

06.09.21 / Шойгу перечислил возможные меры по привлечению людей в новые города в Сибири

03.09.21 / Дубилет обратился в суд. Хочет заставить МВД удалить его имя из списка лиц, скрывающихся от власти

14.09.21 / Эксперты ВОЗ и FDA считают, что третья доза COVID-вакцины нужна не всем

19.02.23 / NBC заявил о подозрениях США в адрес Китая в «нелетальной» военной помощи России

14.10.21 / Политолог Цибулько: Опыт DCH и Onur позволяет говорить о том, что Днепр получит новый аэропорт в срок

03.03.22 / Власти Украины остановили экспорт газа из страны

25.11.21 / Депутат: Рашкину не нужно выставлять себя жертвой обстоятельств или заговора

01.03.22 / Впервые записана активность мозга человека во время смерти

19.11.21 / “Это их ниша”. Гройсман в ответ на заявление Корниенко порекомендовал нардепам от “Слуги народа” “возвращаться в “Лигу смеха”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика