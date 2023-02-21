Замгенсека ООН ДиКарло заявила о неспособности организации проверить обвинения по диверсиям на «Северных потоках»

ООН находится не в том положении, чтобы подтвердить или проверить обвинения, касающиеся диверсий на «Северных потоках», сообщила заместитель генсека организации по политическим вопросам Розмари ДиКарло.

На заседании СБ ООН ДиКарло сказала, что организация ждет результатов национальных расследований. Она подчеркнула «щепетильность» данной темы и призвала «проявить сдержанность и воздержаться от спекуляций», передает ТАСС.

Власти Германии, Дании и Швеции направили в ООН письмо, в котором говорилось, что они еще не завершили расследование взрывов. По словам первого заместителя постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, указанные страны «утверждают, что информировали Россию» о проведении расследования, но «это неправда».

Напомним, Россия представила проект резолюции Совбеза ООН по созданию международной комиссии для расследования диверсий на «Северных потоках». Москва предлагала провести заседание СБ ООН по газопроводам 22 февраля, но заседание назначили на 21 февраля. Сообщалось, что на голосование могут вынести проект российской резолюции.

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