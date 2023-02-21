Экс-конгрессвумен – меня пугает спокойствие, с которым Зеленский и власти США говорят о третьей мировой

Экс-конгрессвумен Тулси Габбард в интервью Fox News сказала о том, что её пугает, когда такие люди, как Зеленский, а также демократы и республиканцы в конгрессе США и официальные лица администрации Байдена спокойно и прямолинейно говорят о третьей мировой войне и о том, как в ней будет одержана победа. При этом она напомнила слова Рональда Рейгана о том, что в ядерной войне не может быть победителей.

Тулси Габбард — бывший член конгресса, бывший кандидат в президенты. Она — одна из очень немногих в мире, кто год назад после ввода российских войск выступила на телевидении и заявила, что это может стать по-настоящему опасным. Вы были правы. И теперь, когда Китай встаёт на сторону РФ и поддерживает российские военные усилия, по факту действуя против нас, то всё начинает походить на масштабный поворотный момент.

ТУЛСИ ГАББАРД, бывшая конгрессвумен: Вы слышали, как сам Зеленский говорил о последствиях третьей мировой. Дело в том, что он предельно ясно дал понять: именно в ней, по его мнению, мы уже находимся. Мы в третьей мировой, а Украина — наконечник копья. Именно так он оправдывает свои требования, адресованные к США и всем странам НАТО, обеспечивать его всеми вооружениями, самолётами и танками, которые имеются у Соединённых Штатов и Североатлантического альянса, чтобы продолжать этот конфликт против России, в котором мы принимаем участие.

Он делает всё возможное, чтобы втянуть нас и НАТО напрямую в конфликт с Россией. Помните, когда система противоракетной обороны Украины неудачно запустила в Польшу ракету, убившую двух гражданских на одной из ферм. Какими были тогда самые первые слова Зеленского? Он лично на камеру заявил: эй, это же прямое нападение на члена НАТО. США и НАТО, вы должны атаковать Россию.

Меня, Такер, пугает, когда такие люди, как Зеленский, как демократы и республиканцы в конгрессе Соединённых Штатов и официальные лица в администрации Байдена так спокойно и прямолинейно говорят о третьей мировой войне и о том, как в ней будет одержана победа, как мы ответим на использование тактического ядерного оружия, какие варианты у нас есть на этом поле боя. При этом они забывают слова Рональда Рейгана, который заявил, что в ядерной войне нельзя победить и поэтому её никогда не следует вести.

Эта третья мировая война, этот путь, по которому мы идём, — разумеется, если мы не изменим курс, — приведёт к ядерной войне. Так будет в случае, если все страны мира, вооружённые ядерным оружием, продолжат движение по пути к лобовому столкновению.

Можно задать вам небольшой вопрос о том, что Зеленский, к которому, по моему мнению, наша страна в последний год относилась с огромным терпением, неоднократно заявлял: у меня пограничный спор с моим соседом, Россией, а вы живёте в тысячах миль отсюда, вы с этим никак не связаны, но из-за этого пограничного спора и из-за ввода их войск в восточную часть моей страны вся ваша семья может погибнуть, и меня это устраивает. Почему американцы не встают как один и не говорят: вы хотите сказать, что гибель моей семьи — это нормально? Нет, ненормально, вон со сцены. Честно, почему мы с этим миримся?

ТУЛСИ ГАББАРД: Знаете, если посмотреть на ложь, которую президент Байден, Митч Макконнелл и подстрекатели войны из обеих партий говорят американскому народу, то, по их словам, речь идёт о защите свободы и демократии. И, как он (Байден. — ИноТВ) заявил, нет большей угрозы для демократии, чем борьба с конфликтом против России. Но именно они подрывают нашу демократию. Именно они лишают американский народ нашего конституционного права высказаться, воевать ли нам или нет. Это оскорбление конституции и каждого американца, и нам всем следует поднять шум, поскольку на кону наше будущее и будущее всего мира.



Согласен. Как же надо укуриваться? Ведь это же реальная проблема, а не одна из тех ложных проблем.

ТУЛСИ ГАББАРД: Да. Нет более реальной проблемы, чем эта.

Согласен. Тулси Габбард. Большое спасибо за участие в нашей программе.

ТУЛСИ ГАББАРД: Вам спасибо, Такер.

Дата публикации 21 февраля 2023 года.