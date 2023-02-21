Порадовать папу и дедушку: идеи отличных подарков на 23 февраля

Впереди нас ждет главный мужской праздник года – 23 февраля. В День защитника Отечества поздравлений и знаков внимания ждут не только мужья, но и мужчины старшего поколения: отцы, дяди, дедушки. И, как это часто бывает, они не дают никаких намеков на то, что они хотели бы получить в подарок. К счастью, портал Womanhit подготовил статью, где перечислены идеи отличных подарков на 23 февраля, которыми можно порадовать не только папу и дедушку, но и дядю.

Подарки для дедушки на 23 февраля

Если ваш дедушка – садовод со стажем, который с нетерпением ждет начала нового дачного сезона, подарок может быть связан с его любимым увлечением. Подарите ему, например, рабочий комбинезон, шляпа, садовые инструменты или рассада растений.

Еще один вариант – подарок, который позаботится о комфорте и здоровье дедушки. Конечно, покупки лекарств следует избегать, но травяные бальзамы, согревающие пояса и грелки для ног могут быть очень кстати.

Подарки на 23 февраля для отцаПапа заслуживает особого внимания в этот праздник. Подарите ему робот-пылесос или увлажнитель воздуха, чтобы облегчить быт. Кроме того, отличным подарком могут стать умные домашние устройства: колонки с голосовым управлением, чайники, лампы. К ним впоследствии можно будет докупать остальные элементы системы умного дома.

Если же отец много работает, то можно в качестве подарка на День защитника Отечества выбрать то, что поможет ему расслабиться. Это уютная пижама, кресло-качалка, набор книг или сладостей. К слову, любителя чтения сильно порадует электронная читалка.

Подарки для дяди на 23 февраляНе все мы часто общаемся с братьями наших родителей. Но, даже если вы не в курсе дядиных увлечений, можно узнать о них от матери или отца. Итак, что же подарить дяде на

День защитника Отечества?

Заядлому рыбаку будет приятно получить качественный термос, дождевик, снасти или, как минимум, сертификат в специализированный магазин.

Если дядя – любитель путешествий, то для него хорошим подарком будет

качественный рюкзак, удобный туристический спальник или надувной матрас,

портативный гриль или набор посуды, пригодной для костра. Ну а кулинар со стажем придет в восторг от подаренного ему на 23 февраля декантера для вина, электрического штопора и мельниц для перца и соли, казана или домашние коптильни.