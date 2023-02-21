 

“Остается только надеяться”: Врач сообщил об инсульте у измученного ампутациями Костомарова

21.02.2023, 23:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вся Россия молится за выздоровление экс-партнера по льду Татьяны Навки, а он, к сожалению, продолжает сталкиваться с новыми трудностями, а его состояние остается крайне тяжелым. Не так давно СМИ, ссылаясь на источники, сообщали, что из-за некроза фигурист перенес ампутацию конечностей: сначала, якобы, операция прошла на стопах, а потом на руках. Однако мать Романа Костомарова позже опровергла данные о том, что ее сын лишился кистей, однако про ноги промолчала.

Писали также, что ампутации буквально измучили несчастного спортсмена, а потому после сложных хирургических вмешательств он долго приходил в себя. Вместе с тем медики, по информации в прессе, диагностировали у него новые проблемы – не справляются легкие, забиваются сосуды, а тело отекает. И это тоже еще не все.

Вчера журналисты написали, что у Романа Костомарова случился инсульт. Позже врач сообщил, что могло стать этому причиной. По словам доктора медицинских наук, профессора Павла Воробьева, всему виной тромбогеморрагический синдром. Он объяснил, что возникающие тромбы также провоцируют поражение мозга.

Но есть и хорошие новости: по словам специалиста, ДВС-синдром поддается лечению. Сам Павел Воробьев, конечно, не знает, как это делается в отношение фигуриста, но распространенный метод – переливание плазмы и применением антикоагулянтов.

“Остается только надеяться, что организм фигуриста справится с новым испытанием”, – заключил профессор, говоря о Романе Костомарове.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.06.22 / Мнение: Шанхай снова открывается после подавления вспышки ковид. Триумф науки и здравоохранения

10.08.22 / Завтрак помогает сжечь больше калорий и сократить уровень стресса в организме

11.06.21 / Захламление подъездов: эксперты объяснили, чего нельзя хранить в местах общего пользования многоквартирного дома

14.02.21 / – Куда, блин? -To Dublin! или Паранойя как она есть

30.12.22 / Скандалы: Удобрительный бизнес

08.09.22 / Церковь Сатаны призвала Netflix одуматься и не перезапускать «Телепузиков»

28.03.22 / Мордобой на Оскаре – Личное мнение

20.03.22 / Круглой щеткой накрутите пряди: советы, как укротить непослушные волосы

20.04.21 / Россиянам запретят не только ввозить хамон, но и покупать его за границей

22.10.22 / В последний путь: тело Моргенштерна* вынесли в разукрашенном гробу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика