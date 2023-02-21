Группа ученых КНР обучила роботизированный палец многослойному осязанию объектов

Китайские ученые представили свою новую инновационную разработку — роботизированный палец, который может чувствовать твердую и мягкую поверхность.

По сообщениям специалистов, их устройство работает практически тем же образом, что и обычный палец человека. Наши руки при касании к поверхности передают данные о деформации кожи мозгу, который и позволяет чувствовать свойства материала.

Роботизированный палец изготовлен из металлического стержня и углеродного волокна. Именно его деформация и позволяет компьютеру получать данные о свойстве поверхности и строить ее трехмерную версию.