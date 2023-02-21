Запугивание россиян и чудовищная ложь об СВО: правда о психологических диверсиях украинского ЦИПСО

Добиться народных волнений украинский ЦИПсО пытается, например, с помощью обзвона россиян. Недоброжелатели, подменяя номер на российский, представляются сотрудниками банков, полицейскими, следователями, врачами и пытаются похитить деньги с банковских счетов. А еще они сообщают о минировании школ, детских садов и торговых центров. Таким образом ЦИПсО пытается показать жителям России, что правоохранительные органы не способны защитить граждан от криминала.

Не так давно многим стало известно о том, что иностранные спецслужбы “похищают” у россиян электронную почту и аккаунты в соцсетях, а также создают дубликаты страниц компаний в интернете в надежде узнать секретную информацию у военных и чиновниках. Как сообщили в ФСБ, злоумышленники могут обратиться к главе региона как журналисты, ищущие телефоны родственников участников СВО для подготовки материала. Представляясь сотрудниками СМИ, они пытаются узнать численность погибших якобы для гуманитарной помощи и адреса проживания беженцев. Недоброжелатели не только звонят, но и отправляют на электронную почту письма, которые трудно отличить от официальных и действительно важных.

Также “ципсошники” запугивают россиян, чьи родственники принимают участие в спецоперации. Провокаторы представляются украинскими военнослужащими, говорят матерям и отцам, что собираются лишить их сына какой-нибудь части тела, вымогают крупную сумму денег. А еще они могут вводить в заблуждение, сообщая о том, что являются юристами, адвокатами, сотрудниками почты, курьерами. Разговор сводится к одному – деньгам. Сотрудники ЦИПсО связываются и с участниками СВО, угрожая им бедой с родственниками.

Ложь распространяется в том числе на освобожденных территориях. Местных запугивают байками про некомпетентных представителей новой власти. Рассказывают гражданам о якобы коррумпированных чиновниках, эвакуации из Запорожской области и ее сдаче ВСУ (это, конечно же, не имеет ничего общего с реальностью). А еще жителям угрожают расправами за сотрудничество с российской армией.

Россиянам не перестают напоминать о чудовищной лжи об СВО, которая с каждым днем множится в интернете, как грибы после дождя. Зачастую неправду можно отличить от истины. ЦИПсО используют старые (порой не относящиеся к спецоперации) картинки и выдают их за некую сенсацию. Если нет старых подходящих фото, создают новые. В таких случаях на помощь приходят украинские “артисты”, лица которых, кстати, перестали показывать, так как их личность стало легко установить.

“Ципсошники” используют в качестве аргументов абсурдные формулировки, типа “все неправда”, “все не так”, “весь мир вас ненавидит”, “никогда вас не простят”. Иногда по невнимательности используют “i” вместо “и”, Артемовск постоянно называют Бахмутом, утверждают, что участники СВО “воюют” за детей олигархов…

Все вышеупомянутое – лишь малая часть деятельности иностранных провокаторов. Пока продолжается спецоперация РФ на Украине (да и после нее), необходимо быть предельно осторожным и внимательным в интернете. Любая информация может оказаться просто диверсией ЦИПсО, направленной на подрыв доверия общества к власти и армии.