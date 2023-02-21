 

“Сколько слез было выплакано”: Показавшая сына без руки Боярская молит о помощи

21.02.2023, 23:15, Разное
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Дочь знаменитого мушкетера без прикрас смогла переплюнуть его на творческом поприще. При этом Елизавета Боярская смогла реализоваться как хорошая мать, ведь у нее растут прекрасные сыновья Андрей и Григорий.

Звезда не из тех, кто выносит личное на публику, особенно если речь идет о каких-то проблемах. А вот о невзгодах других людей, пусть даже чужих, она готова говорить, чтобы помочь. Накануне она показала в соцсетях маленького сына без руки. Благо, не своего. Это ребенок девушки, которая стала жертвой некомпетентного акушера-гинеколога.

В посте женщины, занимающейся благотворительностью, который и добавила к себе в микроблог Елизавета Боярская, говорится, что мама пятимесячного Саши во время беременности наблюдалась в частной клинике, и все УЗИ, по словам врача, были хорошими. О том, что в ее животе плод с патологией, она узнала случайно. В итоге малыш родился без правой ручки и с плохо развивающимися костями в ножке.

“Описать страх и отчаяние Насти словами невозможно, сколько слез было выплакано”, – говорится тексте о безутешной матери.

Актриса решила помочь несчастной россиянке, потому и разместила видео с ее историей. А также призвала неравнодушных присоединиться к сбору денег на операцию. Елизавета Боярская буквально молит о помощи, ведь к своему тексту она прикрепила смайлик с руками, сложенными в молитве.


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