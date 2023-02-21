Мнение: Очернение истории

Типичная информационная атака на Россию выглядит так. Кто-нибудь мимоходом упоминает Российскую Империю, указывая, что наша страна была как минимум нормальным, а в некоторых отношениях даже передовым государством. В комментарии немедленно приходят очернители истории, чтобы рассказать нам, что «на самом деле» русские были отсталыми и жестокими варварами, которых надо было «ради их собственного блага» уничтожать в горниле гражданских войн, репрессий, голодовок и революций.

Начинается спор, стороны обмениваются документами, и — удивительное дело — тех, кто отказывается бездумно распространять вражеские мифы об истории своего государства, называют… антисоветчиками и русофобами.

Цитирую характерную ветку из комментариев к недавнему посту (ссылка):

Раиса Евгеньевна: Идеализировать Российскую Империю тоже не надо. Вы профессионал в работе с архивами, так что можете найти архивные справки по социальному положению в дореволюционной России. Катастрофическая детская и материнская смертности, низкая продолжительность жизни, безграмотность, смертность от травм на производстве (как сейчас это называется), очень слабая сеть первичных медицинских заведений, болезни (холера, тиф, оспа) и т.д. и т.п. Капитализм был дикий, в стадии первоначального накопления капитала. Очень многие отрасли промышленности нам не принадлежали, были в концессиях у зарубежного капитала. Так что масса противоречий всё-таки стала критической, раз уж так рвануло, что чуть государственность не потеряли. А уж как “партнеры” старались поделить шкуру медведя! Одна интервенция на Дальний Восток и в Мурманск (Николаев-на-Мурмане) чего стоит! Достижения большевиков в этой сфере выглядят более впечатляюще.

Дмитрий: Раиса Евгеньевна, а в чем была «катастрофичность»? Да, модернизация в России (по объективным причинам), началась позднее, чем во многих других европейских странах. Но это был объективный процесс, для которого ни революции, ни большевики были не нужны. Ровно то же, а, вероятно, лучше было бы при их отсутствии.

Все ведь познается в сравнении, верно? Давайте сравним ту же младенческую смертность. Вот табличка с относительными значениями за разные периоды. Можно видеть, что, скажем, в 1900-е, младенческая смертность в Германии была 77% от российской. В 1920-е — 53%. В 1930-е — 37%. Оценить, в какой период ситуация была ближе к, скажем так, обычному европейскому уровню, а когда — к катастрофе, я вам предоставляю самостоятельно.

Для полного понимания рекомендую еще глянуть данные по динамике младенческой смертности для Японии — страна находилась примерно на том же уровне развития, что и Российская Империя, но обошлась без большевиков.

Раиса Евгеньевна: Дмитрий, замечательная таблица! Спасибо вам за такой фактический аргумент. Редко кто дискутирует аргументировано. Ещё бы вы привели ссылку на источник, а то ведь в интернетах этих чего только не водится!

Только, по моему мнению, было бы корректно сравнивать множество таких таблиц, а не одну по конкретной номенклатуре. И сравнить до 1917 года и после хотя бы 1925. Так было бы честнее.

Дмитрий: Раиса Евгеньевна, к сожалению, забыл, откуда сохранял данную таблицу. Впрочем, это просто удобное для наглядности представление. Но первичные цифры по младенческой смертности найти просто. Можете аналогичную информацию глянуть у Genby (ссылка) — там и ссылки на источники присутствуют. У него же есть ещё один хороший разбор темы (ссылка).

Глеб: Вот график по младенческой смертности — частично пересекается с данными предыдущей таблички и иначе развёрнут. Отлично видно, что да, катастрофично. Но вот в чём закавыка, при советской власти-то хуже…

Вы пишете, что «было бы корректно сравнивать множество таких таблиц, а не одну по конкретной номенклатуре». А какие таблицы вам нужны? Питание? Промышленность? Урожайность? Общая смертность? Вот, к примеру, урожайность. Отлично видно доказательство цитаты: “Принял страну с сохой и оставил с сохой”:

…ну, или сразу могу прям по вашему списку.

1. Низкую продолжительность жизни в СССР победили парой бумажек, разрешив ЛГБТ и аборты. Чисто технически и в Российской Империи такие бумажки можно было написать.

2. «Безграмотность» — как с безграмотностью можно было входить в тройку стран с самыми высокими темпами промышленного развития в мире?

3. По смертности от травм на производстве нет сквозной статистики.

4. «Очень слабая сеть первичных медицинских заведений» — Финляндия, отбившаяся от большевиков часть Российской Империи, к концу 1980-х по средней продолжительности жизни превосходила СССР почти на 20 лет.

5. «Болезни (холера, тиф, оспа)» — во-первых сравнивать СССР с антибиотиками и стрептоцидом и Российскую Империю без них немного некорректно, во-вторых, по тому же сифилису куда лучше отрабатывали, чем в Европе.

6. «Капитализм был дикий, в стадии первоначального накопления капитала» — линкоры, вершина металлургического производства, в Российской Империи строили. В СССР так и не смогли.

7. «Очень многие отрасли промышленности нам не принадлежали» — и потому не нужно было морить голодом крестьян, чтобы их построить и развить. Это — однозначный плюс, понимаете?

8. «Были в концессиях у зарубежного капитала» — когда последняя концессия в СССР закрылась? В 1975? Чуть-чуть до конца СССР не дотянула…

9. «Всё-таки стала критической если так рвануло» — Что значит «так рвануло»? Сколько убитых в Февральскую революцию в Петрограде, к примеру?

10. «Одна интервенция на Дальний Восток и в Мурманск (Николаев-на-Мурмане) чего стоит!» — интервентов в Мурманск пригласили именно что большевики. И именно большевики отторгали Дальний Восток в виде «Дальневосточной республики».

Дмитрий: Глеб, история с интервенцией на Севере России очень показательна. После революции большая часть территории империи стала “территорией команчей”, не имевшей сколько-то легитимных правительств. При этом, местные власти иногда чудили самым затейливым образом.

Лучше всего, на мой взгляд, масштаб интервенции иллюстрирует простой факт: в крупнейшем сражении интервентов и Красной Армии на Севере силами интервентов командовал капитан американской армии. Не генерал. Не полковник. Даже не майор.

Дмитрий: Глеб, согласен. И ушли американцы тогда, когда поняли, что японцам ничего не светит. В целом, союзники по Антанте, конечно, не были ангелами (это всё же международная политика), но ничего особенного не делали. Жаль, конечно, что не помогли здоровым силам справиться с большевиками… Но чего уж теперь.

Глеб: Дмитрий, вы пишете, что забыли, откуда сохраняли данную таблицу. По временам Российской Империи похожая таблица есть в книге С.А. Новосельцева «Смертность и продолжительность жизни в России».

По Дальнему Востоку. Американцы не скрывали, что они пришли на Дальний Восток именно за тем, чтобы там не было японцев. То есть как раз таки мешали хапать.

Кстати, к вопросу про “промышленные травмы”. Если плюсовать в советские данные вот такое вот, как ниже, то, безусловно, Российская Империя была куда более развита на подобном фоне.

Раиса Евгеньевна: Глеб, я уже поняла, что вы ярый антисоветчик. Я не восхваляю ни одну из сторон Гражданской войны. Просто пытаюсь анализировать историю на основе фактов. И мне в изучении этого помогают лекции Е.Ю. Спицына. Попробуйте. Или так и будете захлебываться в своей ненависти дальше, пока не поймете, что жизнь прошла впустую.