Углеводы употреблять через 4 часа после белков: основные принципы раздельного питания для похудения

Раздельное питание – один из самых популярных способов контроля веса и улучшения общего здоровья. Этот метод питания предполагает употребление белковой и углеводной пищи раздельно. Несмотря на то что некоторые люди критикуют раздельное питание, этот метод имеет множество положительных сторон.

При раздельном питании пища делится на три основные категории: белки, углеводы и нейтральные продукты. Белки включают в себя мясо, рыбу, яйца и т.д., углеводы – это сладости, фрукты, хлеб и т.д., а нейтральные продукты – это овощи, салаты и другие продукты, которые не относятся к белкам или углеводам.

Основная идея раздельного питания заключается в том, чтобы употреблять белки и углеводы отдельно друг от друга и не смешивать их в одном приеме пищи. Например, если вы хотите употребить белки, то вы должны есть мясо или рыбу с нейтральными продуктами, такими как овощи или салаты.

Кто разработал систему

Система раздельного питания была разработана врачом-натуропатом Гербертом Шелтоном. Говоря прямо, он был противоречивой фигурой. Его любили и ненавидели. Толпы последователей его учения обожали его, а недовольные фармацевтические компании осуждали его. Кроме того, он подвергался постоянным преследованиям со стороны недовольных фармацевтических компаний. Шелтон не только упорно отказывался допускать рекламу лекарств в своем журнале с рецептами и советами, но и был убежден, что здоровый образ жизни важнее фармацевтических достижений.

В чем польза раздельного питания

Одним из главных преимуществ раздельного питания является его способность помочь в контроле веса. Разделение пищи на углеводы и белки может помочь вам снизить количество потребляемых калорий и взять под контроль свой аппетит. Исследования показывают, что раздельное питание может улучшить метаболизм и помочь снизить уровень холестерина в крови.

Другим важным преимуществом раздельного питания является его способность улучшить пищеварение. При правильном применении такая схема питания может помочь улучшить пищеварение и облегчить желудочные проблемы. Кроме того, уходит вздутие живота и другие проблемы, связанные с пищеварением.

Особенности питания

Основные правила раздельного питания заключаются в следующем:

Необходимо употреблять углеводы не ранее чем через 4 часа после белковой пищи, при этом продукты, содержащие более 20% углеводов, относятся к углеводным, а содержащие более 10% белка – к белковым. За один прием пищи следует съедать не более трех-четырех продуктов, комбинируя их таким образом: белковый продукт + нейтральный продукт, углеводный продукт + нейтральный продукт. Овощной салат должен состоять из 2-3 видов овощей. При употреблении белковой пищи необходимо включать в рацион салат из некрахмалистых овощей, таких как китайская капуста, сельдерей, огурцы, редис, сладкий перец. Следует полностью исключить сахар из рациона и заменить его медом. Не рекомендуется употреблять продукты, содержащие добавленный сахар. Рацион должен быть разнообразным, не следует употреблять однообразную пищу в течение дня. Хлеб следует рассматривать как самостоятельный продукт, а не дополнение к другой пище.

Что еще важно учитывать

Нужно помнить, что при раздельном питании запрещено употреблять напитки во время еды, поскольку они разбавляют желудочный сок и затрудняют пищеварение. Рекомендуется пить только чистую воду между приемами пищи.

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Также необходимо учитывать, что при таком рационе не следует злоупотреблять жирной пищей, поскольку жиры замедляют процесс пищеварения и могут приводить к неудобствам в желудке.

Важно следить за режимом приема пищи и не употреблять большие порции. Важно есть медленно, хорошо пережевывая пищу, чтобы не перегружать желудок. Следуя основным правилам раздельного питания, можно значительно улучшить свое здоровье и снизить риск развития различных заболеваний.

Подготовительный этап

Перед тем как начать придерживаться принципов раздельного питания, важно пройти подготовительный этап. Это поможет избавиться от шлаков и токсинов, которые в большом количестве скопились в организме. Для этого рекомендуется провести два дня жесткой разгрузки, питаясь только кефиром и водой.

Обратите внимание на правила приготовления пищи

При раздельном питании рекомендуется следовать следующим правилам приготовления пищи:

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Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо Избегать использования масла и жиров при приготовлении белковых продуктов. Для готовки таких блюд лучше использовать методы, которые не требуют масла и жира, такие как варка, запекание в духовке или на гриле. Готовить овощи желательно на пару или гриле. Это позволяет сохранить их полезные свойства, а также не требует использования большого количества масла и жира. Избегать обработки на высоких температурах. Они могут моментально уничтожить многие полезные свойства продуктов, поэтому лучше использовать методы готовки, которые не требуют высоких температур. Отказаться от использования микроволновой печи. Приготовление пищи в микроволновой печи может уничтожить многие полезные свойства продуктов, поэтому лучше избегать ее использования. Отдавать предпочтение только свежим продуктам. Они более полезны и содержат больше питательных веществ, чем консервированные или замороженные. Избегать использования продуктов, содержащих искусственные добавки, которые могут негативно влиять на здоровье.

Следуя этим правилам, можно приготовить полезную и сбалансированную пищу в рамках раздельного питания.

Несовместимые продукты

Запрещенные сочетания продуктов включают:

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Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой Мясо, рыбу, яйца, морепродукты и крупы, хлеб, сладости, крахмалистые овощи, сладкие фрукты. Молоко и кисломолочные продукты в сочетании с цитрусовыми и кислыми фруктами. Не стоит смешивать углеводные продукты (хлеб, бобы, финики, бананы) и кислые продукты (лимон, апельсин, грейпфрут, ананас, помидоры). Помидоры, содержащие много кислот, также не стоит употреблять вместе с белковыми продуктами (постное мясо, рыба, яйца, творог). Мучные изделия и сладкие фрукты, цитрусовые, кислые яблоки и ягоды. Овощи и фрукты. Куриная грудка и яйца. Рыба и фасоль. Варенье, шоколадная паста и хлеб, а также каши (лучше заменить их более полезными продуктами). Сливочное и растительное масло. Дыню и арбуз следует употреблять отдельно от других продуктов. Молоко следует употреблять отдельно от всех других продуктов.

Следует также избегать употребления таких продуктов, как газированные напитки, майонез, консервированные продукты, колбасные изделия, копчености и солености.

Противопоказания к раздельному питанию

Каждая диета имеет свои собственные противопоказания, и раздельное питание не является исключением. Одним из главных ограничений в использовании этого метода является его несовместимость с детским питанием. Также не следует применять раздельное питание для пожилых людей, которые нуждаются в более разнообразных продуктах.

Будущим мамам следует избегать такой схемы питания, поскольку оно может причинить вред как матери, так и ребенку в период лактации. Кроме того, этот метод недопустим при наличии определенных заболеваний, таких как булимия, анорексия, сахарный диабет, болезни печени и почек, нарушения в обмене веществ, инфекционные заболевания, проблемы с желудком и кишечником, а также в период восстановления после операций или ОРВИ и гриппа.