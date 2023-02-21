 

При сходе с рельсов поезда в США перевернулись около 30 вагонов

21.02.2023, 22:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В американском штате Небраска с рельсов сошел поезд с углем, перевернулись около 30 вагонов, сообщила компания Union Pacific Railroad.

Авария произошла в 1.45 по местному времени (10.45 мск) юго-восточнее города Готенбург. Пострадавших нет, передает ТАСС.

Напомним, в начале февраля в Огайо произошла крупная железнодорожная авария: опрокинулись, загорелись и взорвались цистерны с химикатами. Инцидент назвали «Чернобылем в Огайо».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.04.21 / ЛНР заявила о присутствии украинских силовиков в зоне разведения сил

27.09.21 / В СБУ заявили о разоблачении конструкторского бюро, которое обслуживало энергобъекты в Крыму

02.09.20 / На трассе Киев – Одесса грузовик протаранил патрульную машину

04.03.22 / Совфед одобрил закон о санкциях для всех нарушающих права россиян иностранцев

31.10.20 / Правительство решило выделить больше 1 млрд рублей на оснащение лабораторий для диагностики COVID

13.11.21 / Исследования показали, как на Марсе изменятся отношения между людьми

20.04.21 / Суд отменил решение ОАСК по иску Портнова о пересмотре описания Майдана в учебниках

02.11.20 / Глава Ивано-Франковской ОГА заболел COVID-19, он лечится дома

04.12.21 / Ермак заверил послов G7 и ЕС, что закон об олигархах “не направлен против какой-либо фамилии”

06.08.20 / Кабмин утвердил кандидатуру бизнесмена Мищенко на пост главы Кировоградской ОГА

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика