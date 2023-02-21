При сходе с рельсов поезда в США перевернулись около 30 вагонов

В американском штате Небраска с рельсов сошел поезд с углем, перевернулись около 30 вагонов, сообщила компания Union Pacific Railroad.

Авария произошла в 1.45 по местному времени (10.45 мск) юго-восточнее города Готенбург. Пострадавших нет, передает ТАСС.

Напомним, в начале февраля в Огайо произошла крупная железнодорожная авария: опрокинулись, загорелись и взорвались цистерны с химикатами. Инцидент назвали «Чернобылем в Огайо».

—