Обозреватель SwebbTV – «ЕС — такая же военная организация, как и НАТО»

Запад недооценил Россию, и украинский конфликт пошёл не по его сценарию. Причиной этому послужило то, что западный мир стал жертвой собственной пропаганды и антироссийской дезинформации. Об этом заявил политический обозреватель Ларс Берн в интервью SwebbTV. По мнению эксперта, западные правящие элиты живут в мире грёз, где РФ представляется тем, чем она не является на самом деле.



AP

Шведский политический обозреватель Ларс Берн заявил в интервью SwebbTV о том, что жители Запада «обманывают себя», когда верят своим средствам массовой информации. Эксперт считает, что западные СМИ стали сугубо пропагандистскими инструментами правящих элит, которые занимаются исключительно распространением того, что хотят слышать сами и в чём стараются убедить всех остальных. Властная элита западного мира полагала, что Россию можно сокрушить через военную мощь, которую наращивали на Украине в течение нескольких лет. Следующим шагом планировалось расчленение РФ и захват её ресурсов западными олигархами.

По мнению Берна, Запад намеренно саботировал мирные переговоры в начале конфликта в прошлом году, когда рассчитывал на устранение президента РФ Владимира Путина. Однако всё пошло не по сценарию, поскольку западный мир, по всей видимости, «вообще не понимает Россию» и стал жертвой собственной пропаганды.

Эксперт подчеркнул, что на Западе ведётся интенсивная антироссийская пропаганда, где проповедуется, что РФ — это «просто бензоколонка», хотя на самом деле это совсем не так. РФ значительно сильнее в финансовом отношении, чем её оценивают западные разведывательные службы. Страна превосходит Запад в природных ресурсах, что позволяет ей вести конфликт на истощение, поскольку русские могут производить артиллерийские пушки и снаряды к ним. В то же время Запад считал себя сильным в военном отношении, полагаясь на свою экономику, которая на деле таковой не оказалась, пишет SwebbTV.

Ларс Берн отметил, что в настоящее время осуществляется мечта Путина о полном разоружении НАТО. Об этом свидетельствует стремительное сокращение арсенала западного оружия, которое отправляется на Украину в «наивной» надежде, что оно сможет повлиять на ситуацию на поле боя. Однако аналитик не верит, что вооружённый конфликт закончится подписанием мирного договора, ведь после заключённых Минских соглашений Запад утратил свою способность договариваться и ему перестали доверять. По мнению эксперта, противостояние закончится линией прекращения огня и разграничением по корейскому сценарию.

Собеседник SwebbTV предположил, что последствиями провала западной политики на Украине могут быть огромными, поскольку сейчас остальной мир «освобождается» от влияния Запада. Возможно, Швеция могла бы «спастись», однако заявка скандинавской страны на вступление в НАТО не позволит ей этого сделать. Берн убеждён, что членство Швеции в Североатлантическом альянсе не приведёт к укреплению безопасности королевства. В то же время шведов заманили в ЕС, убедив народ в том, что Евросоюз — это мирный проект, когда в действительности всё как раз наоборот.

Эксперт уверен, что без ЕС не было бы украинского конфликта, а само объединение вместе с НАТО является «военной организацией», цель которой — уничтожить Россию, что на протяжении десятилетий «взахлёб» обсуждалось в западных аналитических центрах. «Дело в том, что Западом управляет англо-американская олигархия, которая хочет всё контролировать», — приводит слова Ларса Берна портал SwebbTV.