Ученые нашли причину аритмии при COVID-19

Эксперты из Соединенных Штатов Америки провели исследование и выяснили, что аритмия у больных коронавирусом возникает из-за неправильной работы кальциевых каналов в сердечных мышцах.

По данным данных экспертов из Колумбийского университета, коронавирусная инфекция негативно влияет на нормальную работу сердца именно из-за воздействия на кальциевые каналы в клетках этого органа. Результаты получены путем изучения тканей пациентов с COVID-19.

Стоит напомнить, что больные коронавирусом на 55% чаще сталкиваются с инсультами и сердечными приступами, воспалением мышц этого органа. К сожалению, нарушение ритма работы сердца — также не редкость.