 

Это конец: вернувшейся в Россию 56-летней Литвиновой поставили неутешительный диагноз

21.02.2023, 21:50, Разное
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Рената Литвинова долго культивировала образ главной богини российского кино. Заламывание рук, придыхание, далекий он нормального русский язык, игра в декаданс – это все было забавно, с претензией на оригинальность.

Все окончилось в одночасье – когда мнящая из себя актрису выпускница сценарного факультета вместе с ближайшей подругой сердца Земфирой улетела жить во Францию. А у ее поклонников в России словно пелена с глаз спала – все поняли, что король-то голый!

Поэтому новость о том, что Литвинова едет в родные палестины на юбилей матери была воспринята обществом скептически. “Зачем нам этом знать? Мало ли какая баба приехала”, “Литвинова – светоч театрального бомонда – валите отсюда!”, “А Литвинова – это кто?” – -зубоскалят люди.

А некоторые даже поставили ей неутешительные диагноз из области психиатрии: “Литвинова в свои лучшие годы была ни о чем, сплошное жеманство и инфантилизм. А сейчас это еще в старческом исполнении смотреть? Спасибо, не надо!”

Это конец. Конец народной любви и обожания. Больше она провести никого не сможет.


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