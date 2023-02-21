 

Психолог оценила поступок скрывавшей развод от детей Стоцкой

21.02.2023, 21:50, Разное
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Развод — испытание не только для людей, которые решили продолжать жизненный путь по-отдельности, но и для детей. Когда в семье наступает момент объявления наследникам о переменах, родители нередко допускают ошибки или же просто странно себя ведут.

Многие предпочитают скрывать этот факт. К ярким примерам подобного можно отнести случай Анастасии Стоцкой. Певица скрывала их с мужем развод от детей около трех лет.

Семейный психолог Наталья Панфилова рассказала, правильно ли не говорить детям о разводе. Специалист заявила, что дело вообще не в разводе, а в том, какие отношения у родителей между собой.

Стоцкой удалось сохранить дружеские отношения с Сергеем Абгаряном. Мужчина по-прежнему принимает участие в жизни детей.

По словам психолога, дети могли не знать про “официальный развод”, но они уже заранее догадывались, что их жизнь поменялась. При этом папа мог даже и не жить вместе с ними на протяжении хоть трех лет

“Жизнь детей здесь не сильно зависела от того, стоит там штампик или нет”, — цитирует эксперта Пятый канал.

Особняком стоит случай, когда в семье всегда была идиллия, но родители резко решили развестись. Такой факт скрыть практически невозможно, резюмировала Панфилова.


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