Требуется ревизия гардероба: 5 самых модных брюк весны 2023 и 5 моделей, которые надо оставить в шкафу

С наступлением нового сезона требуется провести в гардеробе ревизию, чтобы отобрать трендовые вещи и спрятать подальше немодные. Итак, какие модели брюк будут на пике весной 2023 года, а какие носить не стоит?

Какие брюки в тренде

Широкие брюки снова в моде в 2023 году. Базовой вещью считаются широкие струящиеся модели, сшитые на заказ.

В тренде будут прямые джинсы, потертые штаны, модели с низкой посадкой, расклешенные брюки. Вечной классикой считаются “сигареты”, но в 2023 году они будут более свободными.

Как только наступит хорошая погода, шорты отойдут на второй план и уступят место капри. Это будут модели из прозрачных и других эффектных тканей, а также из денима, льна или кожи.

Вот пять модных и пять антитрендовых моделей брюк весны 2023 года.

Широкие джинсы

Широкие джинсы стали самыми популярными осенью-зимой 2022-2023. В преддверии весны они останутся фаворитами. Сегодня следует носить джинсы более объемные и более светлые, например, цвета морской волны.

Сшитые на заказ

Брюки классического кроя, сшитые на заказ, — вещь в любом гардеробе незаменимая и неподвластная времени. Сейчас они являются базовыми, поскольку очень элегантны и удобны. Они отлично подходят для работы, а также являются центральным элементом уличного стиля.

Карго

В брючных трендах, безусловно, выделяются брюки карго. Сегодня их можно увидеть не только в уличных образах, но и в более изысканном дизайне, а также офисных луках в сочетании с пиджаком.

Рваные модели

В этом году в образах total look царит нестареющий деним. Особенно популярен эффект потертой джинсовой ткани в различных стилях брюк – мешковатых или расклешенных. В них присутствуют элементы двухтысячных, которые так нравятся модникам и модницам. Это заниженная талия и широкий ремень.

С эффектом кожи

Брюки с эффектом кожи удержатся на пике моды и в 2023 году. Они лидируют в стритстайле уже несколько сезонов, а также их можно видеть и на подиумах. Кроме того, они будут представлены в стиле total look. Также этот эффект кожи можно увидеть в леггинсах.

Шорты

По мнению экспертов моды, шорты в этом году уйдут на второй план, хотя по-прежнему можно будет увидеть широкие модели и шорты из денима.

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Узкие штаны

Узкие брюки больше не носят, а настоящими звездами сегодня являются модели оверсайз. Конечно, “сигареты” останутся вечной классикой, но сейчас они стали более широкими и непринужденными.

Спортивные штаны

Одежда с праздничными элементами начинает занимать все больше места в повседневных образах, а спортивные штаны и удобные вещи уходят в 2023 году на задний план.

Двухцветные джинсы

Двухцветные джинсовые штаны, которые не так давно были весьма популярны, сегодня ушли в прошлое. В этом году они перестали быть трендом. И если такие джинсы до сих пор есть шкафу, лучше от них избавиться.

“Бумажный мешок”

Штаны “бумажный мешок” покорили модниц несколько лет назад своим эффектным стилем. Несмотря на свою необычность, они смотрелись весьма круто. Наверняка у всех стильных девушек в шкафу была эта удобная модель. Однако такие штаны стали появляться на подиумах все реже и в этом году совсем исчезли. Настало время заменить их другими моделями.