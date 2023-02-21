Мнение: О грозном аргументе Путина… Всё НАТО пребывает в панике?



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Глубоко ошибаются те, кто сегодняшнюю речь Владимира Путина комментируют в духе «… а он чижика съел». В руководстве #НАТО вон какая суета поднялась. Генсек альянса Йенс Столтенберг уже публично сожалеет и заявляет о реальной опасности катастрофических последствий всего нескольких слов российского президента. Госсекретарь США Энтони Блинкен говорит о готовности «в любое время обсудить с Россией» проблемные вопросы.

В общем, #Кремль попал в цель.

Если этой целью было и дальше выставлять Россию как «безответственного» участника мирового сообщества. Что, в общем, тоже не обойдётся без катастрофических последствий.

В ходе послания Федеральному собранию 21 февраля президент Владимир #Путин объявил о приостановке участия Москвы в договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Он также сообщил, что при возвращении к СНВ будет необходимо будет учесть союзников США по НАТО — Францию и Великобританию. #Россия и США подписали десятилетний договор СНВ-3 в 2010 году. Он вступил в силу в 2011 году, а в 2021 был продлён до 5 февраля 2026 года — в ходе первого же телефонного разговора с новоизбранным президентом #США Джо Байденом. Так что нынешнее решение Москвы — в какой-то степени ещё и личный жест, адресованный главе Белого дома.

Хотя в чём-то Владимир Путин прав. СНВ-3 — это реликт «холодной войны», а сейчас мир на грани полноценной «горячей». И ситуация в ядерной сфере сильно изменилась: атомной бомбой тайно или явно обзавелись уде несколько стран, а #Китай совершенствует свои СЯС, не очень-то сдерживаясь никакими формальными обязательствами, кроме Договора о нераспространении ЯО. Понятно, что в «новом дивном мире», который возникнет после пересборки нынешнего, вопросы стратегической безопасности придётся решать в комплексе и на многосторонней основе.

Вот только останется ли Россия к тому времени в качестве субъекта для полноправного участия в таких решениях?

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