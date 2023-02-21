Мнение: “Братья Уорнеры” не отстают от Джоан

Так называемое “трансгендерное коммьюнити” с новой силой принялось травить Джоан Роулинг, вновь перейдя к угрозам убийством. Как я уже писал, почти наверняка за полусумасшедшими идиотами стоят боссы киностудии “Уорнер Бразерс”, которым явно что-то от Роулинг нужно – что-то, что она не хочет давать (едва ли любовь; скорее всего – права курочить “Гарри Поттера” как им заблагорассудится). Это такой шантаж – и, наверно, они бы с Роулинг давно разделались, но ее каким-то образом поддерживают англичане. Вот, в частности, статья в ее поддержку вышла аж в “Таймс”.

В общем, интересно девки пляшут – аж по четыре штуки в ряд.