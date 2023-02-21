Бедная Анька – Личное мнение

Анька-то наша Седокова, которая, как нам кажется, цветёт и пахнет, пожаловалась всем своим людям на…

В общем, дело жуткое, так в двух словах и не расскажешь.



Фото: Соцсети

«Я только что полчаса проплакала на улице. Просто разревелась и сидела на лавочке. За эти дни на меня слишком много всего свалилось и одновременно совпало с выходом клипа. Я ничего не успеваю»

Да, Анька, ну не томи же! Что случилось?

Оказывается, Анька устала. Несмотря на крепкие габариты, и у Седоковой силы не бесконечны.

Муж молодой, который Янис, куда-то делся — не поняла куда. В общем, отъехал, оставив Аньку с детьми, собакой и домашним хозяйством.

И тут ка-а-ак всё навалится! Вышел стресс:

«Я 100 лет не водила, и для меня это колоссальный стресс», — подтверждает Анька.

Видимо, пришлось куда-то ехать. Стресс опять — да что ж такое! Для того, что ли, цветёт наша пышная Седокова?!

Ну, не знаю, что тут сказать этому Янису. Ты куда делся-то, милый? Жена у тебя не для этого — не для хозяйства. Ты или сам делай всё, не отъезжая, или найми людей.

Плачет Анька на улице. Села на лавочку и ревёт. Слишком много на Анечку навалилось. А ещё и клип кому-то нужен — вот тоже, чо пристали?!

Ань, ну ты это — крепись! Понятно, что тут ты сочувствия не дождёшься ни от кого, кроме меня. Но я — за тебя. Ты закати-ка скандал этому своему, чтобы не смел больше так!

Ладно, давайте поделимся с Анечкой своими болями. Как вам муж не помогает готовить ужин, гулять с собакой и вообще?

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