Рогов: ВСУ каждый день теряют 15 единиц тяжелой техники на Запорожском направлении

Практически каждый день на Запорожском направлении уничтожаются порядка 15 единиц тяжелой техники, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он уточнил, что ВС РФ каждый день уничтожают на Запорожском направлении как минимум по единице РСЗО: «Град», «Ураган» или HIMARS с «Ольхой», если говорить о живой силе противника, то это постоянно порядка полутора сотен безвозвратных потерь, передает ТАСС.

Ранее Рогов сообщал, что вооруженные силы Украины собираются через наступление в Запорожской области предпринять попытку перерезать сухопутный коридор в Крым.

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