Байден: Конфликт в Украине может растянуться на годы

Конфликт в Украине может длиться не один год, Украину ждут «тяжелые и горькие дни», сообщил президент США Джо Байден во вторник во время выступления в Варшаве.

По его словам, защита свободы – это не работа одного дня, даже не одного года, передает ТАСС его слова.

Президент США добавил, что Киев готов к жестким и горьким дням. Украина готовит свое контрнаступление, считает он.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Джо Байден своей поддержкой Украины и контактами с Киевом может подтолкнуть человечество к третьей мировой войне

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