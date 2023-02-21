Подросток в пригороде Парижа выловил мину из Сены и принес ее домой
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Жилой дом в пригороде Парижа эвакуировали из-за 73-миллиметровой мины, которую принес подросток, информирует газета Parisien.
Парень выловил мину времен Первой мировой войны в Сене, ее он решил принести домой, передает РИА «Новости».
Мину удалось поймать благодаря магниту на удочке во время рыбалки, инцидент произошел в коммуне Рюэй-Мальмезон в понедельник. Уловом 13-летнего рыбака стал продолговатый предмет, покрытый водорослями. Мальчик принес его домой и попытался отмыть в ванной.
Родители вызвали полицию, в правоохранительных органах заявили, что снаряд все еще опасен. Из-за находки эвакуировали 15 человек.
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