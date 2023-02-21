 

У актера Джуда Лоу родился тайный ребенок

21.02.2023, 20:27, Разное
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Западным звездам первого эшелона порой крайне трудно спрятаться от вездесущей прессы. Исключением не стал и британский актер Джуд Лоу.

Благодаря папарацци стало известно, что у знаменитости и его супруги родился седьмой по счету ребенок, которого, по всей видимости, они скрывали от общественности. На обнародованных снимках видно, как 50-летний актер и его избранница Филиппа Коэн прогуливаются с двумя колясками, передает таблоид The Sun. В одной из них был новорожденный ребенок, а во второй — малыш, которые родился три года назад. Стоит отметить, что Джуд Лоу женился на Филиппе Коэн в 2019 году.


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