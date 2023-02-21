 

Мнение: Суть Т.П.Р.У., рост спроса на спорттовары и введение цифрового рубля

21.02.2023, 20:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

1. В Школе Капитализма я рассказываю про свирепую философию движения Т.П.Р.У, которая обещает щедрое вознараждение в обмен на серьёзные усилия. Цитирую из начала статьи (ссылка):
 
С начала 2010-х на Западе набирает силу финансовое движение F.I.R.E. На русский эту аббревиатуру можно перевести как Т.П.Р.У., «Твёрдая пенсия, ранний уход». Идея в том, чтобы накопить денег, стать финансово независимым и вырваться из традиционного круга плохой работы и неподъёмных кредитов. Как в знаменитой песне 16 тонн: «я выполнил дневную норму, теперь я на день старше и ещё немного глубже в долгах».
 
Методика Т.П.Р.У. привлекательна своей простотой и агрессивностью. Её адепты понимают, что чудеса случаются редко, что нельзя получить что-то, не заплатив ничего. Нельзя похудеть, не ограничив потребление калорий. Нельзя накачать мышцы без тренировок в спортзале. И нельзя стать богатым, просто начав собирать купоны со скидками на кастрюли. В английском есть поговорка: «нет боли, нет достижений». Т.П.Р.У. предлагает наглядную и серьёзную боль. Ты откладываешь 50% или 80% от зарплаты (что довольно больно), а взамен получаешь финансовую независимость. Честная сделка — в отличие от тех, которые предлагают потребителям глянцевые журналы. «Откажитесь от чашки кофе по дороге на работу и откладывайте по 3% от зарплаты на чёрный день». Адепты Т.П.Р.У. понимают, что это слишком легко и, следовательно, результат тоже можно ожидать незначительный…

2. Духоподъёмная новость. Россияне, судя по многократному росту спроса на спорттовары, в массовом порядке решили заняться физкультурой (ссылка):
 
Спрос на домашние тренажеры и снаряжение в России вырос на 257 процентов по сравнению с январем 2022 года, подсчитали аналитики онлайн-гипермаркета товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру». Сильнее всего перед началом пляжного сезона стали популярны товары для фитнеса, йоги и тренажеры, сообщают «Известия».

Чаще всего россияне покупали товары для занятия фитнесом (+257 процентов), йогой (+140 процентов), зимними видами спорта (+111 процентов). А велотренажеры или беговые дорожки для дома стали приобретать на 213 процентов чаще. Среди жителей Москвы самыми востребованными стали обувь и палки для скандинавской ходьбы, коврики и гамаки для йоги, гири и гантели, лыжи, сноуборды и ватрушки. В Санкт-Петербурге наоборот, предпочли велотренажеры, фигурные коньки, ледянки и ватрушки. За Уралом оказались популярны йога и пилатес, а также эллиптические тренажеры, турники и термопояса для похудения.

Популярность спорттоваров растет давно: за первую половину 2022 россияне купили на маркетплейсах почти в три раза больше спортивных товаров, чем в аналогичный период 2021 года.

Как вы думаете, коллеги, с чем связан такой всплеск интереса к физкультуре в России? Причём, судя по набору покупаемых предметов, речь идёт в основном о самостоятельных занятиях дома и на улице.

3. Примерно через месяц начнётся введение цифрового рубля (ссылка):

1 апреля клиенты 13 российских банков получат доступ к реальным операциям — переводам и оплате товаров и услуг, пишет РИА Новости со ссылкой на первого зампреда Банка России Ольгу Скоробогатову.

Механизм будет тестировать на ограниченном количестве операций и на ограниченном количестве клиентов, отобранных банками. Все кредитные организации прошли технические и операционные тесты.

Следующим этапом, по словам Скоробогатовой, ЦБ перейдет к тестированию цифрового рубля в бюджетном процессе. Регулятор договорился с Минфином о том, что пилот проекта в части бюджетных платежей будет запущен в 2024 году.

Об отличиях цифрового рубля от привычного уже россиянам безналичного рубля можно прочитать, например, здесь. Обещают, что расчёты в цифровых рублях будут удобнее, быстрее, дешевле и безопаснее.

Источник: Место для дискуссий


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.02.22 / Ксения Бородина описала образ идеального мужчины

01.06.22 / Выпущены защищенные телефоны Blackview BL8800 и BL8800 Pro с Dimensity 700

09.12.21 / Скандалы: «Юлмарта» нет, а дело его живет

16.01.23 / Мнение: Зачем ЧВК «ангарский маньяк»?

28.09.21 / Торговля, финансы и не только: более 57 % российских приложений бессильны перед атаками хакеров

19.02.21 / Грета Тунберг: «Техас – всего лишь начало, скоро мы навсегда забудем о глобальном потеплении»

16.01.22 / Супруг Нюши намекнул на мистическое происхождение имени сына

08.10.22 / Меркель – пока мы не создадим прочный мир в Европе вместе с Россией, холодная война не закончится

10.05.22 / Когда лучше всего оставаться дома и как снизить влияние ретроградного Меркурия

20.12.20 / Для борьбы с коронавирусом в метрополитене Санкт-Петербурга отключили эскалаторы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика