Мнение: Суть Т.П.Р.У., рост спроса на спорттовары и введение цифрового рубля

1. В Школе Капитализма я рассказываю про свирепую философию движения Т.П.Р.У, которая обещает щедрое вознараждение в обмен на серьёзные усилия. Цитирую из начала статьи (ссылка):



С начала 2010-х на Западе набирает силу финансовое движение F.I.R.E. На русский эту аббревиатуру можно перевести как Т.П.Р.У., «Твёрдая пенсия, ранний уход». Идея в том, чтобы накопить денег, стать финансово независимым и вырваться из традиционного круга плохой работы и неподъёмных кредитов. Как в знаменитой песне 16 тонн: «я выполнил дневную норму, теперь я на день старше и ещё немного глубже в долгах».



Методика Т.П.Р.У. привлекательна своей простотой и агрессивностью. Её адепты понимают, что чудеса случаются редко, что нельзя получить что-то, не заплатив ничего. Нельзя похудеть, не ограничив потребление калорий. Нельзя накачать мышцы без тренировок в спортзале. И нельзя стать богатым, просто начав собирать купоны со скидками на кастрюли. В английском есть поговорка: «нет боли, нет достижений». Т.П.Р.У. предлагает наглядную и серьёзную боль. Ты откладываешь 50% или 80% от зарплаты (что довольно больно), а взамен получаешь финансовую независимость. Честная сделка — в отличие от тех, которые предлагают потребителям глянцевые журналы. «Откажитесь от чашки кофе по дороге на работу и откладывайте по 3% от зарплаты на чёрный день». Адепты Т.П.Р.У. понимают, что это слишком легко и, следовательно, результат тоже можно ожидать незначительный…

2. Духоподъёмная новость. Россияне, судя по многократному росту спроса на спорттовары, в массовом порядке решили заняться физкультурой (ссылка):



Спрос на домашние тренажеры и снаряжение в России вырос на 257 процентов по сравнению с январем 2022 года, подсчитали аналитики онлайн-гипермаркета товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру». Сильнее всего перед началом пляжного сезона стали популярны товары для фитнеса, йоги и тренажеры, сообщают «Известия».

Чаще всего россияне покупали товары для занятия фитнесом (+257 процентов), йогой (+140 процентов), зимними видами спорта (+111 процентов). А велотренажеры или беговые дорожки для дома стали приобретать на 213 процентов чаще. Среди жителей Москвы самыми востребованными стали обувь и палки для скандинавской ходьбы, коврики и гамаки для йоги, гири и гантели, лыжи, сноуборды и ватрушки. В Санкт-Петербурге наоборот, предпочли велотренажеры, фигурные коньки, ледянки и ватрушки. За Уралом оказались популярны йога и пилатес, а также эллиптические тренажеры, турники и термопояса для похудения.

Популярность спорттоваров растет давно: за первую половину 2022 россияне купили на маркетплейсах почти в три раза больше спортивных товаров, чем в аналогичный период 2021 года.

Как вы думаете, коллеги, с чем связан такой всплеск интереса к физкультуре в России? Причём, судя по набору покупаемых предметов, речь идёт в основном о самостоятельных занятиях дома и на улице.

3. Примерно через месяц начнётся введение цифрового рубля (ссылка):

1 апреля клиенты 13 российских банков получат доступ к реальным операциям — переводам и оплате товаров и услуг, пишет РИА Новости со ссылкой на первого зампреда Банка России Ольгу Скоробогатову.

Механизм будет тестировать на ограниченном количестве операций и на ограниченном количестве клиентов, отобранных банками. Все кредитные организации прошли технические и операционные тесты.

Следующим этапом, по словам Скоробогатовой, ЦБ перейдет к тестированию цифрового рубля в бюджетном процессе. Регулятор договорился с Минфином о том, что пилот проекта в части бюджетных платежей будет запущен в 2024 году.

Об отличиях цифрового рубля от привычного уже россиянам безналичного рубля можно прочитать, например, здесь. Обещают, что расчёты в цифровых рублях будут удобнее, быстрее, дешевле и безопаснее.