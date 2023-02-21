Мнение: Письмо: “Садист с тяжелым характером”

Попробуйте на сложные вопросы ответить.

alexandra_alex1

Здравствуйте уважаемая Эволюция!

Возможно моя ситуация покажется интересной для разбора.

Я 38, пол года как после развода, 13 лет брака, детей нет. Я хотела, он нет, говорил что я безответственная. Разошлись нормально. После развода мне осталась квартира, и достаточная сумма на счету, чтобы жить и не о чем не думать. Вообще странная история с моим разводом, бывший муж хочет продолжать отношения, я держу на паузе, потому как не понимаю, зачем тогда было разводиться. Многое упиралось в отца бывшего мужа и его бизнес, в котором муж управляющий, не уверена, но похоже что отец поставил ему условие передачи бизнеса при условии нашего развода. Я работала у бывшего мужа, сейчас начинаю налаживать своё дело.

(Здесь мы видим, что автор – не рапан. Она уважает мужа, не лезет к нему в голову, значимость ее в браке была не такой уж маленькой, а после развода еще выросла, при этом автор не цепляется за мужа, не пытается все вернуть назад, несмотря на тикающие часики. То есть мы видим самоуважение, а это значит, что фигура в поле у автора неплохая)

Спасибо родителям, повезло с красивой фигурой и симпатичным лицом, особенно когда ухаживаю за собой, рост средний.

L. 52, тоже только после развода в октябре 22го, 20 лет брака, детей нет. Он очень красивый, высокий мужчина, ухоженный, одевается со вкусом но в простые вещи. Его экономика в разы выше моей. Сейчас он продаёт свою крупную компанию и ищет бизнес для души. L. спрашивал чем я занимаюсь и я рассказала о своём деле, которым начинаю заниматься, сфера похожа с его и он сказал что можно попробовать вместе, что это было бы очень классно быть не только партнерами в отношениях но и по бизнесу.

(14 лет у них разница в пользу автора. Это частично компенсирует разницу в финансах)

Познакомились на СЗ, и так вышло что 2 месяца мы переписывались и созванивались почти каждый день. Я была в отпуске, поэтому встречу перенесли на конец января. Он приглашал к себе в гости, но мне было не очень удобно во всех смыслах, поэтому встретились на нейтральной стороне.

И вот она долгожданная встреча, я сильно переживала, мне казалось что мы созданы друг для друга и это судьба. Он говорил что хочет семью, детей, что с женой не получилось и что ищет женщину с которой можно это всё создать. Я понимаю что у меня часики взрываются и я так же хочу крепкую семью, а о таком мужчине как он, я только могла мечтать.

Когда мы встретились, я подумала что он разочарован, он был напряжён я тоже и разговор не складывался, хотя мы очень долго пробыли в том кафе. По дороге назад, я подумала что наверное это было первое и последнее свидание с ним. Но, на мое удивление, он позвонил, сказал что я ему очень понравилась и что он сильно стеснялся во время нашей встречи и не знал что говорить (хотя он в сфере маркетинга и продаж работает и совершенно не стеснительный) Я тоже сказала что он мне безумно понравился.

Договорились о второй встрече, он сново приглашал приехать к нему на неделю, в основной дом на день, а потом вместе в его другой дом на лыжи. Я согласилась.

Приехала с подарками, он оценил, сказал что приятно удивлён. У него очень красивый, ухоженный дом, было видно что всё осталось на тех же местах, как когда он до недавна жил там со своей бывшей женой. Я не знаю был ли у них подписан брачный контракт, но оба дома и все что в них, он оставил себе. Он говорил много о бывшей жене и это были не самые лучшие слова, постоянно спрашивал моём о бывшем муже, я сказала как есть что уважаю его как человека, что мы остались друзьями. Он сказал что его бывшая жена хочет камбэк и хочет ли того же мой бывший муж, я сказала что да, но для меня те любовные отношения навсегда остались в прошлом и возврата к ним я точно не хочу.

Всё произошло в тот же вечер по его инициативе и мы не предохранялись, он спросил принимаю ли я таблетки, я ответила что нет.

(Вот слабое место автора. Она подчеркивает, что “все” произошло по его инициативе. Это уточнение должно вам резать слух, если у вас нормальные настройки, и вы должны видеть вектор бага, который будет мешать автору. Какой?)

Утром мы поехали в его дом в горах, я предложила ехать на моей машине, так как это джип и в горах устойчивее, он согласился, с удовольствием сел за руль, видно что ему нравится. Точнее мы поехали в пустой дом его брата, свой он сдал в аренду на этот период. По пути заехали в красивый город во Франции, он снял очень красивый номер с камином. Вечером опять был секс, много, и он говорил что мы как ненормальные, толком не зная друг друга делаем детей и что это crazy. Он конечно же был прав, но я подумала что буду счастлива если забеременею в любом случае, с ним в роли отца, или без него. Я в состоянии обеспечить ребёнка сама, если он не захочет учавствовать.

Утром он пошёл по своим делам, а я взяла нам экскурсию на день, мне кажется он был удивлён и ему понравилась сама идея. Но я не уверена если ему нравилось проводить это время именно со мной, у меня ощущение что он скорее рассматривает меня как компромис его желанию. Во время экскурсии был мостик, где по легенде встречаются все влюблённые, я никак не комментировала слова гида, L. сам вскользь сказал шепнул что со мной он на этот мостик не пойдёт. Я промолчала. Вообще он очень доминантный, рассказал что бывшая жена постоянно ему говорила что он садист с тяжелым характером и что он это тоже понимает, а значит это уже пол дела.

(Он не доминантный, но “мужчина-плюс”, по аналогии с девушками-плюсами, у него баг Кокетка и корона-кровопийца, как у многих “садистов с тяжелым характером”. Опишите, где и как это видно тут и дальше)

Через несколько дней он рассказал что уже встречался с несколькими девушками после развода, что сообщил соседям о разводе дабы те не удивлялись хороводу у его дома. Все они были намного младше (27-30 лет) и либо были обманщицы которые требовали деньги на содержание либо хотели моментально повесить на него своих уже имеющих детей, ставя условия. Сказал что после такого опыта не доверяет девушкам, а мне якобы доверяет (он бронировал перед поездкой билеты на ивент в его банке по пути на лыжи и пригласил меня с собой, для этого нужны были мои данные. Увидев фамилию спросил действительно ли я в разводе, я прислала копию документа о разводе, где было написано сколько лет в браке и другая информация, мне показалось он выдохнул после этого) Когда мы были в шалет его брата, было много секса по его инициативе без предохранения, говорил что я crazy, что хочу с ним детей, что тоже этого хочет.

(Подводит автора ее баг, видите?)

Одновременно он вёл меня на лыжи на самые сложные горы, я нормально катаюсь, но он профи конечно, он видел что мне сложны его маршруты, несколько раз я сильно упала, но не жаловалась не на что. Он говорил что ему нравиться толкать меня за лимиты, мне кажется именно в таких вещах проявляются нотки садизма в нём, я видела его наслаждение, когда мне было тяжело. Таких мелочей/ситуаций было много, но я не упрекала, не жаловалась.

Вечером, после лыж мы ходили в рестораны и бары, его многие там знали, здоровались он представлял меня им, а потом говорил мне шёпотом, мол вот представляешь как это здорово, когда ты заходишь с высокой( я среднего роста) красивой девушкой и все смотрят…. я молчала и понимала что он даёт понять что я не дотягиваю до его стандартов. Не смотря на это у меня было отличное настроение и я старалась поддерживать его настроение тоже, если в общем, то эта неделя прошла хорошо.

(Тут что больше, векторы косяков героя или векторы слива автора? И опишите подробней где и почему)

В предпоследний день он пригласил посмотреть его шалет, когда выехали арендаторы, представил меня персоналу, который там за всем смотрит и потом сказал что я всем понравилась. И вообще что он очень удивлён насколько со мной легко, что со всеми предыдущими были постоянно скандалы, разборки и сложности, а он хочет легкости и простоты. В последний день мы вернулись в его основной дом, вечером я купила продукты (он сказал что забыл карту, конечно я предложила купить на мою), вообще большинство своих растрат в горах я покрывала сама, по своей инициативе. Утром я приготовила нам вкусный завтрак, ему понравилось, хотя он следил за каждым моим движением, все ли я делаю верно, поблагодарила за все и уехала к себе домой.

В тот же вечер он написал что очень скучает, что хочет меня в его жизни, что я его покорила, он сдаётся и что больше не будет никаких проверок. Я очень этому обрадовалась и также сказала что хочу/готова для искренних отношений.

Через неделю он пригласил поехать в Париж на выходные, сказал что будет выставка по его работе, так же изначально говорил что у его племянника день рождение, будут все его родственники и что мы можем по пути в Париж заехать туда. Но потом сказал что я наверное буду неудобно себя чувствовать с его родственниками и лучше встретиться уже в Париже, я согласилась, и все понимала.

L. взял билеты на поезд, самые дешевые билеты, спросил всё ли мне понравилось, я сказала что купила себе апгрейд в первый класс, что во втором просто ужасно много людей, все кашляют. L. сказал вспомни йогу и расслабься.

В Париже произошла какая-то ерунда. В первый вечер было видно, что ему скучно со мной, хотя я старалась придумать программу, либо завести разговор на возможно интересующую его тему…. немного удалось разрядить обстановку и он начал говорить об отношениях, которых ему бы хотелось, что страсть очень важна и что без неё никуда…. в конце он сказал он не знает если это между нами есть. Мне было невероятно обидно и было уже не скрыть мою кислую физиономию, он спросил что не так, я сказала что мне это очень не приятно слышать. Он сказал, да, у него есть сомнения, что по факту мы всего неделю как знакомы. Эту ночь мы спали по разные стороны кровати, а я думала что я здесь забыла, если у него сомнения и он мне регулярно даёт понять что я не дотягиваю до уровня женщины, которую он видит рядом с ним, хотелось уехать на следующий день, но останавливало то, что решила лучше расстаться без вот этого вот всего.

(Здесь итог ее бага, но, по крайней мере, она решила расстаться без щипцов, и молодец)

Утром он пошёл по своим делам, а я привела себя в порядок, пошла гулять по Парижу, зашла в шоппинг центр. Он пошёл на выставку без меня а к 16 дня он спросил где я и сказал что едет. Встретились в кафе на крыше шоппинг центра с красивым видом на город, на закат…. я пила шампанское и приготовилась к прощальному разговору, он вдруг стал говорить что я ему дорога, повторял что он хотел бы иметь меня в своей жизни, что он уверен и что вечером у нас запланирован ужин с его друзьями. Я согласилась. По пути я сказала что увидела красивую сумку (моя порвалась, когда мы катались на лыжах) и он мне ее подарил.

(Здесь что произошло?)

Встреча с друзьями прошла отлично, L. сказал что я им понравилась, единственное я не поняла окончание. Его друг пригласил нас к нему домой на шампанское, после они планировали пойти в клуб. И вот, когда мы выходили из квартиры, я и L. зашли в лифт, остальные трое его друзей остались на верху. Мы вышли на улицу и L. вызвал такси к нам в отель, сказав что устал и не хочет идти в клуб, я согласилась, но сказала что может тогда попрощаемся с его друзьями, на что L. сказал что они поймут. Вечером было много секса, он любит быть грубым. С утра опять секс, хотя я сказала что так я опоздаю на свой поезд, так и случилось, он очень психовал. Я была спокойна, есть другой поезд несколькими часами позже, L купил новый билет, я попросила в первый класс.

После поездки в Париж я решила что мне нужно просто тихо расстаться с ним, не высказывая ничего. Он позвонил сказал что заметил как я охладела, что не пишу ему и что он хочет чтобы все было как раньше, хочет детей, я сказала что в этот раз детей не вышло и он сказал что это повод стараться ещё. Я сказала что теперь не уверенна я. Сказал что очень хочет чтобы я приехала к нему на выходные и я сново согласилась, но сегодня мне позвонили и назначили встречу в понедельник с утра, я написала что с выходными не получиться и объяснила причину. Он разозлился, сказал что разочарован, и одновременно сказал что хочет отношений, что очень во мне нуждается, что решил раскрыться нашим отношениям, что мог бы посетить мой город на выходные и провести какое-то время вместе. Я написала дурацкое «Да, это правда» Потом он прислал фото своего самолёта, он любит летать и спросил нравиться ли мне, я сказала да, что представляю как он летает в голубом небе среди красивых гор… на этом пока всё.

Я не знаю писать ли мне ему чтобы он приехал в мой город, не могу понять его реальное отношение ко мне, он говорит красивые слова, и одновременно ему нравиться показывать что я его не достойна. Я хочу семью и детей, хочу быть счастлива, но не могу понять стоит ли мне продолжать такие отношения с ним, может это моя корона, а не его унижения в мою сторону. Может стоит закрыть глаза на эти качели, главное быть стабильной и быть счастливой если будет ребёнок от такого интересного состоятельного мужчины?

(Про ребенка ничего не могу сказать. На вопрос “писать ли”, можно ответить, если посмотреть, за кем сейчас ход. Предложу пока это своим комментаторам. Друзья, как считаете? Только любой ответ должен быть аргументирован, не совет нужен, а ход размышлений)

Прошу прошение за длинное письмо.

Эволюция помогите пожалуйста разобраться.

Спасибо что дочитали