Скандалы: Бои за АЗОМ в Бахмуте могут сравниться по сложности со штурмом «Азовстали»

Бои за Артемовский завод по обработке металлов (АЗОМ), к которому планомерно продвигаются бойцы ЧВК «Вагнер», могут сравниться по сложности со штурмом «Азовстали»

О предстоящем выходе «музыкантов» на рубежи у северной промзоны Бахмута (бывший Артемовск) сообщил военкор Александр Симонов в личном Telegram-канале «Позывной Брюс». Именно там находится АЗОМ, который после переименования города называется Бахмутский завод по обработке цветных металлов.

Предприятие может стать настоящей крепостью ВСУ на пути ЧВК «Вагнер» по ряду причин. Территория комплекса не только имеет плотную застройку, но пронизана сетью многочисленных железобетонных тоннелей. Они способны выдержать удары артиллерии и авиации, а ширина шахт позволяет использовать их для передислокации подразделений.

Кроме того, в прошлом эксплуатация завода предполагалась даже в условиях ядерного конфликта. В следствие этого система подземных коммуникаций оборудована источниками воды и генераторами энергии.

Схожую крепость ВСУ оборудовали на территории предприятия «Азовсталь», где позиции занимал нацбат. Однако тогда штурм фабрики был совместной операцией Сухопутных войск, ВДВ, ВМФ РФ, спецназа, Росгвардии и Народной милиции ДНР при активной поддержке артиллерии.

ЧВК «Вагнер» же предстоит наступать на АЗОМ самостоятельно. Более того, «музыкантам» придется выполнять задачи в условиях нехватки боеприпасов.

Тем не менее российские штурмовики обладают опытом штурма подобных сооружений. Ранее они выбили ВСУ из соляных шахт Соледара, промзоны Попасной и Углегорской ТЭС. Однако скорейшее устранение намеренного созданного «снарядного голода» может значительно упростить задачу.

Илья Орешкин