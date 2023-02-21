С эластичной резинкой и рюшами: 10 блузок с принтом в стиле бохо, которые можно носить с джинсами весной

Просто отличной является комбинация узорчатой блузы вместе с джинсами. Это сочетание пользуется огромной популярностью на протяжении всего года.

Такие наряды идеально подходят на весну для женщины совершенно любого возраста, независимо от типа фигуры. Можно носить такую одежду вместе с туфлями-лодочками, кедами, босоножками на каблуках, ботильонами, высокими сапогами, балетками, лоферами. Это позволит сделать образ формальным или же неформальным, все зависит от потребностей.

После того как выбрали идеальную модель джинсов, нужно также подобрать к ним блузу в стиле бохо. Вот несколько стильных и модных вариантов нарядов, которые точно не оставят никого равнодушным.

Белая блуза

Это очень красивая и эффектная одежда, которая сочетается в совершенно любым типом брюк, будь то джинсы или плиссированные штаны светлых оттенков.

Это универсальный вариант, который легко адаптируется к совершенно любому типу внешности, и можно будет чувствовать себя комфортно.

Блуза в стиле бохо-шик

Этот наряд выполнен из хлопка, и поэтому можно ощущать себя очень комфортно. Красивая блуза с пышными рукавами и воротником-стойкой с двумя большими пуговицами станет дополнением любого гардероба.

Блуза с бантом

Это просто отличный наряд в стиле бохо с элегантным принтом, который отличается свободным покроем, V-образным вырезом с бантом и рюшами на шее. Также наряд имеет эластичные манжеты и мини-рюши на манжетах рукавов.

Блуза в этностиле

Красивая темно-синяя блуза с этническим принтом имеет короткие рукава, квадратный вырез и эластичные резинки на талии и рукавах. Можно сочетать с юбкой в тон или же с джинсами и коричневыми замшевыми ботильонами. В итоге получится идеальный образ.

Светло-голубая блуза

Это отличный наряд, выполненный из мягкой ткани светло-голубого цвета, он имеет спереди V-образный вызрез с застежкой на пуговицы. Это придает образу романтическую нотку, что характерно для стиля бохо-шик.

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Блузка с люрексом

Этот красивый и стильный наряд доступен с несколькими принтами, в частности можно выбрать вариант с многоцветным узором или же с анималистичным рисунком.

Интересно выглядит наряд, выполненный в коричневых тонах. Это позволит добавить изюминку в создаваемый образ.

Белая блуза с рюшами

Этот наряд действительно оригинальный и эффектный благодаря красивому вырезу с большими рюшами и бантом. С помощью такой одежды можно создать романтический образ.

Блузка из хлопка с разноцветным принтом

Можно приобрести блузку, имеющую красивый принт. Лучше всего, если он будет довольно красочным.

Красивый визуальный эффект помогают добавить оборки и пуговицы спереди. В итоге можно выглядеть красиво, мило и элегантно.

Блуза с цветочным принтом

Этот наряд станет одним из самых любимых в гардеробе. Такая блуза легкая, удобная и элегантная и никогда не выйдет из моды.

Фантазийная блуза

Это достаточно стильный и яркий предмет гардероба, который поможет сделать совершенно любой образ незабываемым.

Можно выбрать наряд в таких цветах, как синий или розовый. Это поможет украсить образ и придать ему нотку индивидуальности.