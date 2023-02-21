“Тесто для брауни” – новый модный цвет волос: как стильно применить его к своей прическе (идеи с фото)

Если вы задумываетесь над сменой имиджа к предстоящей весне, тогда можете начать не со смены прически, а с окрашивания. Самый модный цвет волос в будущем сезоне — это «тесто для брауни». Данный тренд стал вирусным благодаря “ТикТоку”. Модницы со всего мира делятся идеями, как сделать красивые блики и эффектные укладки.

Что такое «тесто для брауни»

Брауни — это шоколадное пирожное, которое имеет характерный цвет какао. Внутри оно чуть темнее, нежели снаружи.

По аналогии производится и окрашивание «тесто для брауни».

Здесь более светлые карамельные прядки перемешиваются с насыщенными каштановыми. Благодаря этому образовываются эффектные блики и переливы на локонах.

Чтобы воспроизвести такой эффект, можно использовать технику окрашивания балаяж. Есть несколько вариантов сочетания более темных и более светлых прядок. Например, можно сделать обрамление, осветлив пряди, которые находятся возле лица.

Либо можно осветлить отдельные пряди равномерно по всем волосам: и спереди, и сзади.

Красивые идеи

Модное окрашивание привлекательно смотрится на волосах любой длины и структуры. Независимо от того, какая у вас стрижка, благодаря шоколадно-карамельным прядям вы всегда сможете создать гламурный лук.

Если хочется сделать образ более нежным и романтичным, попробуйте сделать укладку в виде крупных локонов.

Если же у вас от природы прямые и ровные волосы, то не торопитесь их выпрямлять. Вы вполне можете сделать укладку, разделив волосы на прямой пробор. Позвольте им ниспадать вниз.

При желании можете чуть подкрутить кончики. Если у вас длинные волосы, попробуйте подкрутить кончики вовнутрь, а если короткие, то лучше будут смотреться завитки наружу.

Тогда прическа придаст вашему образу больше озорства.

Если у вас каре, то хорошо будут смотреться осветленные прядки по всей длине волос, без обрамления лица.