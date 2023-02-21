Регионы с энтузиазмом вливаются в госпрограмму по созданию «естественных» лежачих полицейских

34 региона России отчитались о досрочном выполнении обязательств по государственной программе, предусматривающей создание «естественных» лежачих полицейских (ограничителей скорости автотранспорта) в экспериментальном порядке. Большинство из них значительно перевыполнили план.

Согласно инициативе, неровности на дорогах, заставляющие водителей сбросить скорость, должны выглядеть не искусственно, а натуралистично – «изображая износ или особенности отдельного фрагмента дорожного полотна». Источники в регионах признаются, что в большинстве случаев пришлось только установить знаки и объявить случайно выбранные на карте участки «зоной проведения эксперимента».

Наиболее быстро с задачей справились Омск, Астрахань и Рязань – там «естественных» лежачих полицейских организовали в течение тридцати минут после начала госпрограммы, причём в объёмах от 1200% до 49000% от требуемых. Брянск и Челябинск в свою очередь объявили зоной эксперимента всю свою территорию. За такое рвение в исполнении правительственного поручения власти этих городов и областей будут награждены.

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