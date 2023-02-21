 

Расширение маткапитала в 2023 году коснется 1 млн человек в ЛНР

21.02.2023, 19:20, Новости дня
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Предложенное президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию расширение программы маткапитала на новые регионы коснется минимум 1 млн человек из ЛНР, сообщил врио главы республики Леонид Пасечник на телеканале «Россия-1».

По его словам, если «отмотать» с 2007 года, то такая инициатива затронет минимум 1 млн человек в ЛНР, передает ТАСС.

Ранее власти Херсонской области сообщили, что эта мера коснется 25 тыс. семей в регионе. 

Напомним, во время послания Федеральному собранию Путин предложил предоставлять маткапитал семьям ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей с 2007 года.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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