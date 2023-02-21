В России приостановили проект по привлечению строителей из Узбекистана
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В Россию временно перестанут приглашать строителей из Узбекистана в рамках пилотного проекта правительства России.
Проект по упрощенному въезду в РФ ввели в октябре 2021 года, теперь он будет временно приостановлен, говорится в постановлении кабмина, передает РИА «Новости».
В рамках проекта привлекали трудовых мигрантов из Узбекистана на российские стройки, при этом несколько процедур оформления разрешительных документов на право работы в РФ перенесли в Узбекистан в связи с пандемией.
В документе отмечается, что продолжать сейчас проект нет смысла, так как все пандемийные по коронавирусу сняты. В Минстрое сообщили, что в рамках проекта в Россию приехали 4750 граждан Узбекистана.
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