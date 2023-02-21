#ДайСнарядыВагнерам. Патриоты РФ призвали поддержать бойцов ЧВК

Администраторы патриотического Telegram-канала «Zаставный» считают необходимым информационно поддержать бойцов ЧВК «Вагнер», которые сейчас испытывают «снарядный голод» в районе Бахмута. Для этого они предлагают администраторам разных телеграм-каналов разместить на аватарке эмблему ЧВК «Вагнер».

«Когда изменники Родины пытаются слить вагнеров — изменники пытаются слить всех нас, русских. Сегодня они не дают самому успешному подразделению освободить русский город Артёмовск — завтра они не дадут защитить Крым — а послезавтра они сдадут всё Отечество! Сегодня мы, все русские, все граждане Великой РФ — вагнеровцы. И мы не дадим нас слить!» — объяснили авторы поста, сопроводив его хештегом #ДайСнарядыВагнерам.

Ранее источникам стало известно о нежелании Минобороны оказывать военную помощь ЧВК «Вагнер», несмотря на значительные достижения бойцов на фронте. Эксперты предупреждали, что такая позиция ведомства может стать причиной потерей преимущества бойцов ЧВК по бахмутскому направлению, а также даст возможность противнику для контрнаступления.