 

Собянин: В послании президента к Федеральному собранию сформулированы задачи на долгосрочную перспективу

21.02.2023, 19:03, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Градоначальник подчеркнул, что поставленные президентом задачи – окружить участников СВО и их семьи заботой и помочь бойцам поскорее вернуться к мирной жизни – будут выполнены. Мэр уточнил, соответствующий указ он подпишет в ближайшее время.

По словам Собянина, президент в своем послании сформулировал задачи на долгосрочную перспективу. Они касаются развития здравоохранения, транспорта, образования, повышения уровня жизни людей, перечислил мэр.

“Это значит, что, несмотря на все сложности, Россия обязательно победит и продолжит свое развитие”, – добавил градоначальник.

Владимир Путин во вторник, 21 февраля, обратился с посланием Федеральному собранию. Выступление главы государства длилось 1 час 45 минут.

Президент отметил устойчивость российской экономики и озвучил ряд социальных инициатив. В частности, Путин предложил проиндексировать минимальный размер оплаты труда до 19 242 рублей с 1 января 2024 года.

Ранее президент на встрече с мэром Москвы отметил успехи столицы в совершенствовании транспорта, здравоохранения и других важных отраслей. Путин выразил надежду, что Собянин и его команда продолжат активное развитие города.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.01.21 / Мистические явления на войне поставили историков в недоумение

23.11.20 / «Смолянистый ребенок» из другого мира

15.02.22 / Названы округа Подмосковья с худшей ситуацией по коронавирусу

24.08.22 / «Это пранкеры, я ничего не писал»: Лукашенко заявил, что не поздравлял Украину с Днём независимости

30.09.20 / Война: Кто сбил армянский Су-25?

24.08.21 / Из старой мужской рубашки можно сделать красивый топ с бантами

19.07.22 / Мнение: Про Шахиды

04.01.22 / Даня Милохин пожаловался на скучный отдых в Дубае

18.04.22 / Мнение: Такая теперь у нас бумага

08.08.22 / Подходит почти для всех типов кожи: в тренде клубничное блондирование (10 идей с фото)

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика