Собянин: В послании президента к Федеральному собранию сформулированы задачи на долгосрочную перспективу

Градоначальник подчеркнул, что поставленные президентом задачи – окружить участников СВО и их семьи заботой и помочь бойцам поскорее вернуться к мирной жизни – будут выполнены. Мэр уточнил, соответствующий указ он подпишет в ближайшее время.

По словам Собянина, президент в своем послании сформулировал задачи на долгосрочную перспективу. Они касаются развития здравоохранения, транспорта, образования, повышения уровня жизни людей, перечислил мэр.

“Это значит, что, несмотря на все сложности, Россия обязательно победит и продолжит свое развитие”, – добавил градоначальник.

Владимир Путин во вторник, 21 февраля, обратился с посланием Федеральному собранию. Выступление главы государства длилось 1 час 45 минут.

Президент отметил устойчивость российской экономики и озвучил ряд социальных инициатив. В частности, Путин предложил проиндексировать минимальный размер оплаты труда до 19 242 рублей с 1 января 2024 года.

Ранее президент на встрече с мэром Москвы отметил успехи столицы в совершенствовании транспорта, здравоохранения и других важных отраслей. Путин выразил надежду, что Собянин и его команда продолжат активное развитие города.