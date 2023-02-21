Мантуров сообщил подробности о сроках экспорта самолетов Superjet и МС-21

Ожидается, что РФ начнет поставки самолетов “Суперджет” и лайнеров МС-21 российского производства на соседние рынки в 2025 году. Как пишет ТАСС, Денис Мантуров является главой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Он пояснил об этом на международной оборонной выставке IDEX 2023 в Абу-Даби. По словам чиновника, в таких случаях поставки могут быть отложены до 2027-2028 годов. “Мы оба знаем, что внутренний рынок должен быть защищен до конца. С учетом всех решений президента и правительства, а также консолидированного гражданского заказа, у нас есть еще годы для работы на внутреннем рынке”, – заявил Мантуров, добавив, что ближнее зарубежье проявляет большой интерес к покупке российских самолетов.

Ранее сообщалось, что были заключены соглашения на производство 86 вертолетов общей стоимостью 44,5 млн рублей в период 2023-2025 годов и самолетов на сумму 274,94 млрд рублей для внутренних нужд.