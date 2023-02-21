 

Совфед: РФ способна выполнить задачи, перечисленные в послании Путина Федеральному собранию

21.02.2023, 19:00, Разное
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Россия способна выполнить задачи, перечисленные в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию. Это и социальная поддержка граждан, и развитие инфраструктурных проектов. Об этом РИА Новости пояснила первый заместитель главы бюджетного комитета Совета Федерации Елена Перминова.

Владимир Путин в своем обращении к Конгрессу предложил распространить программу материнского капитала на другие регионы с 2007 года. Путин напомнил, что точно такое же решение было принято в отношении Севастополя и Крыма. Глава государства также заявил, что в стране должны быть реализованы инфраструктурные проекты. Во время оглашения послания президент отметил, что в ближайшее время, в 2024 году, российские регионы смогут получить средства на поддержку реализации национальных программ через казначейские кредиты.

Когда Перминову спросили, хватит ли средств на реализацию послания президента с учетом дефицита федерального бюджета на ближайшую трехлетку, Перминова ответила: “То, что касается очень серьезных социальных выплат для жителей новых регионов на материнский капитал с 2007 года, на повышение минимальной зарплаты, на реализацию инфраструктурных проектов. Президент четко сказал – все средства зарезервированы на национальные проекты 2024 года, и мы уже сейчас их вкладываем”.


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