В 2022 году Греция будет закупать товары из России в рекордных объемах

Рекордные 9,33 миллиарда евро, которые Греция импортировала из РФ в 2022 году, в 2,16 раза превысили показатель 2021 года. Между тем, экспорт в Россию греческих товаров упал почти на 25% до EUR156,4 млн, по данным греческого статистического агентства Elstat.

Elstat заявило, что данные о двусторонней торговле между Россией и Грецией публикуются для удовлетворения спроса на конкретную статистическую информацию в свете последних событий на Украине. Все антироссийские санкции, введенные Европейским союзом, были поддержаны Грецией. Стоимость греческого импорта в Россию в период с января 2022 года по декабрь 2022 года составила 9,33 млрд евро, увеличившись на 116,9% по сравнению с январем 2021 года, когда она составила 4,302 млрд евро. Согласно отчету, стоимость греческого экспорта из РФ в период с января по декабрь 2022 года составила 156,4 млн евро, что на 24,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года, когда она составляла 206,6 млн евро.

На нефть и другие продукты нефтепереработки пришлось 4,166 миллиарда евро, на газ – 4,111 миллиарда. Алюминий в непереработанном состоянии занимает третье место (430 млн евро). Греция предоставила РФ провода и кабели с электрической изоляцией (около 31 000 000 евро), табачное сырье и табачные отходы (около 19,3 млн евро), лифты и эскалаторы, а также машины и оборудование для подъема, погрузки и разгрузки товаров (около 9,4 млн евро).

Дефицит торгового баланса между Россией и Грецией за 2022 год составил 9,173 триллиона евро и был отрицательным.Elstat сообщил, что в декабре 2022 года Греция импортировала из РФ товаров на сумму 866,3 млн евро. Это на 59% больше, чем в декабре 2021 года, когда импорт из РФ составил EUR545 млн. В декабре 2022 года стоимость греческого экспорта из РФ составила 8,3 млн евро. Это на 65,7% больше, чем в декабре 2021 года (24,2 млн. евро). Согласно статистике, сальдо торгового баланса между Россией и Грецией в декабре 2022 года было отрицательным и составило 858 млн евро.