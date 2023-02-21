 

Мнение: Путин, Байден, позитив…

21.02.2023, 18:51, Разное
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Отличное послание огласил сегодня президент России!

Страна увидела, что Владимир Путин жив, здоров, оптимистичен, твердо простоял на ногах больше полутора часов.

Про всеобщую мобилизацию президент даже не заикнулся. Войну НАТО или только США не объявил.

В общем, по версии Владимира Путина  всё в России хорошо, а Запад обречен.

Что еще надо для того, что бы народонаселение почувствовало себя счастливее? Чем не позитив?

Осталось только дождаться, что бы Байден произнес что-нибудь оптимистичное для россиян.

Недоумение сегодня вызвало разве что то, что Герои России Кадырова с Пригожиным на послание то ли не были приглашены, то ли проигнорировали мероприятие.

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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