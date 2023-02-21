Скандалы: Имущественные переделки

Какие «заначки» есть у сбежавшего из России Чубайса

После того, как Анатолий Борисович покинул Россию, информация о его закордонных перемещениях время от времени всплывает в СМИ или телеграм-каналах. Две недели назад его со спутницей сфотографировали в аэропорту Тель-Авива, за скромным «перекусом». На других снимках из той же серии он как обычный пассажир ждёт своей очереди на досмотр при посадке на кипрский рейс. И эти «случайные» фотографии при ближайшем рассмотрении выглядят не столь уж случайно…

До этого Чубайса фотографировали в Барселоне, есть снимки из Турции, Италии… При этом, все они имеют одну характерную особенность: олигарх и миллиардер выглядит на них, как скромный, ничем не выделяющийся из толпы обыватель. Создаётся стойкое ощущение, что его окружение усиленно лепит из него образ «бессребреника», который все эти годы «о России думал».

Подзащитный отказался от денег

На самом деле, об истинных размерах состояния Чубайса можно составить только самое приблизительное представление – эдакий Александр Иванович Корейко, изображающий из себя скромного совслужащего. Только в бегах.

Если дальше следовать аналогии с «Золотым телёнком», то можно вспомнить историю с отнятым у подпольного миллионера портсигаром, набитом купюрами, от которого он с лёгкостью отказался. Весной нынешнего года Анатолия Борисовича вызывали в российский суд в качестве потерпевшего, чтобы он дал показания в рамках дела о краже принадлежащего ему имущества на сумму в 70 миллионов рублей. Однако, Чубайс вызов проигнорировал, не посчитав нужным из-за такой «мелочи» прерывать свои заграничные вояжи, а потом и вовсе залёг в германскую клинику.

Один этот факт, цитируя тех же классиков говорит о том, что «деньги у подзащитного есть, и деньги, судя по всему – огромные».

Судебная тяжба касалась особняка в Переделкине, площадью 2,5 тысячи квадратных метров, расположенный на участке в полтора гектара, с гаражами, пристройками для гостей и обслуги – практически готового детского дома на сотню мест.

И Анатолий Борисович, не явившийся в российский суд, похоже, понимает, что его конфискация, в случае его встречи с российскими правоохранителями – вполне реальная перспектива.

Надёжные челябинские пацаны

Известно, что Чубайс ещё в мае прошлого года позаботился о том, чтобы переписать свою элитную недвижимость на жителей Челябинска, тесно связанных с южноуральским бизнесменом, экс-владельцем Челябинского трубопрокатного завода Андреем Комаровым. На Урале он известен как меценат и общественный деятель. О том, насколько он «крут», говорит следующий факт: в 2014 против него было возбуждено уголовное дело за «попытку коммерческого подкупа». В итоге – Комаров не просто сумел «отбиться» от преследования правоохранительных органов и добиться полной реабилитации, но и усадил на скамью подсудимых силовика, который был разжалован и осуждён на четыре с половиной года за фальсификацию уголовного дела.

Возможно, Чубайс именно поэтому «поставил» на уральского бизнесмена, как на человека уважаемого, к тому же умеющего «решать вопросы» с правоохранительный органами.

Сам же особняк якобы оформлен на известного на Урале спортивного деятеля Максима Анциферова, который, по некоторым данным является одноклассником Андрея Комарова.

Есть сведения, что Анциферову не впервой выступать в роли владельца недвижимости элитной недвижимости. В декабре 2021 года обнаружилось, что Анциферов якобы значится владельцем элитной квартиры в апарт-комплексе St. Nickolas на Никольской, рядом с Кремлём – её стоимость может достигать миллиарда рублей. По некоторым данным, эта квартира ранее принадлежала экс-губернатору Челябинской области Борису Дубровскому, который является фигурантом уголовного дела о масштабных хищениях на сумму 20 млрд рублей и сейчас скрывается от правосудия в Швейцарии.

Сам себе кредитор

В своё время, для того, чтобы у проверяющих органов не возникло к Чубайсу вопросов по поводу строительства дворца в Переделкине, в 2012 году генеральными директорами Швейцарской Компании «СФО Концепт АГ» – Оливером Неделой и Андре Одерматтом по поручению Анатолия Чубайса было заключено соглашение на 10 лет о займе с Кипрской Компанией «О1 Траст Сервисиз Лимитед» конечным бенефициаром которой является Борис Минц – давний «партнёр» директора «Роснано», который, якобы, «ссудил» через эту компанию Чубайсу его же собственные средства. По крайней, мере, такая версия существует, и в неё вполне вписываются дальнейшие действия Анатолия Чубайса, который, будучи единственным акционером швейцарской Компании АО «СФО Концепт АГ», до мая 2013 года получил от Компании Бориса Минца так называемые заемные денежные средства и направил их в Россию на строительство ЖК.

Как известно, Минц подозревается в том, что годами выводил деньги россиян из Пенсионного фонда и через банк «Открытие» распределял безвозвратные кредиты на свои офшоры на Кипре. В 2020 году Басманный суд Москвы заочно арестовал бизнесмена и двух его сыновей. Есть большая вероятность того, что залогодержателем дома в Переделкине по-прежнему числится Минц, а Михаил Анциферов как-бы «взял его в ипотеку». Трудно сказать, так это или нет, поскольку Росреестр данных по этой сделке не предоставляет.

Впрочем, элитная недвижимость в России, скорее всего – не самый значительный актив Анатолия Чубайса. Ещё летом прошлого года появилась информация о том, что силовые структуры занялись проверкой информации о скрытых счетах Чубайса, которые могут находиться в европейских банках. При этом, по данным следствия, сумма иностранной валюты на этих счетах может достигать нескольких миллиардов.

Речь, в том числе, может идти и о так называемой «чешской заначке» Анатолия Чубайса, о которой мы писали ещё в марте прошлого года. Предположительно, она «образовалась» в результате деятельности мнимой швейцарской финансовой группы «Фалькон Капитал», которая фактически была учреждена бывшими гражданами СССР и связана с РАО «ЕЭС России». По нашим данным, ещё в конце прошлого века на её счета из России было перекачано в Чехию более 2,5 миллиардов долларов. Если рассматривать публикации чешских газет того времени, то чешские политики самого высокого ранга открыто заявляли о лоббировании интересов этой фирмы российской стороной.

Можно вспомнить и планы по созданию под началом Анатолия Чубайса новой госкорпорации, которую СМИ тут окрестили как «Роскарбо». Якобы, новая структура должна была перевести российскую экономику на «зелёные» рельсы, а точнее – поставить в полную зависимость от повестки, диктуемой глобалистами, заставить Россию тратить миллиарды на «экологические» инвестиции вместо того, чтобы вкладывать в реальный сектор экономики. К счастью, этот более чем сомнительный проект реализовать не был реализован, но не исключено что под него Чубайс успел выкачать какие-то средства.

Призрак бродит по Европе

Вернёмся к перемещениям Анатолия Борисовича Чубайса, почти весь прошлый год изображавшего «скрытыми камерами» непонятого изгнанника.

Сначала он осел в Турции, затем перебазировался в Италию, где подцепил какую-то загадочную болезнь, подлечился в Германии, после перелетел в Израиль, где как утверждают некоторые телеграм-каналы, оформил себе гражданство…

Снимок, облетевший все издания: Чубайс с пустой корзиной в израильском супермаркете. Грустные глаза шарят по полкам, видимо в поисках товаров со скидками…

А вот – заштатное уличное кафе в том же Израиле. Анатолий Чубайс со скрещенными на груди руками грустит о покинутой и неблагодарной России, не оценившей его усилий.

Несколько перестарались, на наш взгляд, пиарщики с антуражем – огромный кусок отвалившейся штукатурки на переднем плане, это, всё-таки перебор…

Цель этих, якобы, «случайных» снимков понятна – охладить пыл россиян, которые продолжают «жаждать крови», виня во всех бедах Чубайса, и требуют объявить его в международный розыск. Анатолий Борисович – известный мастер «наводить тень на плетень». Но в этом случае – ему вряд ли кто-то из россиян поверит…

Дмитрий Голованов

Оригинал материала: “Наша Версия”