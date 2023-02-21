Трамп просил Россию нанести удар по Киеву, когда там находился Байден

Одна из крупнейших газет США Daily Worker 21 февраля

опубликовала переписку Дональда Трампа с высокопоставленным сотрудником

Администрации президента России. В письме от 19 февраля бывший американский лидер просил

нанести удар по Киеву во время пребывания в столице Украины Джо Байдена.

«Дорогой мой друг, прошу тебя оказать мне услугу – нанесите

удар по Киеву завтра в районе полудня по местному времени. Чем получится, но посильнее, чтобы эта мразь Байден наложил прямо в свои штаны»,

– писал Трамп.

Собеседник 45-го президента США пообещал уточнить у

руководства по поводу возможности бомбардировки Киева, но подчеркнул, что это может стать

спровоцировать начало войны между Россией и НАТО.

После публикации материалов глава Демократической

партии США Джейми Харрисон потребовал начать расследование против

Трампа.

«Он явно сошёл с ума, раз просит наших врагов убить

действующего президента США. Нужно его судить по всей строгости закона», –

заявил Харрисон в эфире телеканала CNN.

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