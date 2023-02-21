 

Трамп просил Россию нанести удар по Киеву, когда там находился Байден

21.02.2023, 18:33, Разное
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Одна из крупнейших газет США Daily Worker 21 февраля
опубликовала переписку Дональда Трампа с высокопоставленным сотрудником
Администрации президента России. В письме от 19 февраля бывший американский лидер просил
нанести удар по Киеву во время пребывания в столице Украины Джо Байдена. 

«Дорогой мой друг, прошу тебя оказать мне услугу – нанесите
удар по Киеву завтра в районе полудня по местному времени. Чем получится, но посильнее, чтобы эта мразь Байден наложил прямо в свои штаны»,
– писал Трамп.

Собеседник 45-го президента США пообещал уточнить у
руководства по поводу возможности бомбардировки Киева, но подчеркнул, что это может стать
спровоцировать начало войны между Россией и НАТО.

После публикации материалов глава Демократической
партии США Джейми Харрисон потребовал начать расследование против
Трампа.

«Он явно сошёл с ума, раз просит наших врагов убить
действующего президента США. Нужно его судить по всей строгости закона», –
заявил Харрисон в эфире телеканала CNN.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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