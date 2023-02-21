 

Позвала, но не пришли – Личное мнение

21.02.2023, 18:00, Разное
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Агата Муципуциевна, которая известна теперь красиво отрезанной чёлкой, жалуется. На кого-кого? Да на Пашку всё:

«Я пригласила на день рождения Тимофея и Пашу с его новой семьей, и маму Любу. И никто из них не пришел. Надеялись, что хотя бы мама Люба придет. Все-таки юбилей. Мне кажется, это важно».


Фото: Соцсети

Не пришли. Ни Пашка, ни его новая семья, ни даже бывшая свекровь. А так было бы здорово всем собраться, да?

Нет.

Ну представьте себе за одним столом бывшую жену и Прилучного с Зепюр. Они друг на друга наглядеться не могут, а тут Агатка утку запечённую тащит и салаты гостеприимно подкладывает.

Смотри, Пашка, смотри, кого ты потерял!

А Пашка и не смотрит даже. У него — любовь. Но не к Агате, а к новой жене. Зато маме Любе неудобно. Знает, что сын счастлив, но и Агатку жалко — ишь, как старается.

Это точно не тот формат праздника, на котором я бы хотела побывать. Думаю, и вы тоже.

В таких случаях нужно деликатно искать золотую середину. Можно отметить день рождения с мамой, а потом и с папой тоже. Два праздника, вместо одного — почему нет?

Есть, наверное, идеальные бывшие супруги, которые могут вместе всё делать, но это, скорее, исключение. Так что зря Агатка выносит отсутствие Павла, его Брутян и мамы на публику.

А Агатке опять совет: не стоит путать отношение бывшего мужа к тебе с его отношением к ребёнку. В данном конкретном случае Прилучный не пришёл к тебе, Агат.

Согласны?

Источник: Лена Миро


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