 

Песков заявил об отсутствии у России планов на противостояние с другими странами

21.02.2023, 17:58, Новости дня
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Российская сторона не намеревается участвовать в противостояниях против кого-либо, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Россия считает, что США управляют Европой, но большинство стран мира придерживаются другого мнения, и они не хотят следовать какой-либо одной позиции в международных отношениях, сообщил Песков в комментарии RT, передает ТАСС.

«Страны поймут, что Россия не собирается противостоять кому-либо, Россия ищет дружелюбных отношений, основанных на взаимном уважении и доверии», – добавил он.

Газета ВЗГЛЯД изучала, как конфликт в Украине подстегнул ВПК стран Североатлантического альянса, и как РФ нужно реагировать на происходящее.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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