Песков заявил об отсутствии у России планов на противостояние с другими странами

Российская сторона не намеревается участвовать в противостояниях против кого-либо, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Россия считает, что США управляют Европой, но большинство стран мира придерживаются другого мнения, и они не хотят следовать какой-либо одной позиции в международных отношениях, сообщил Песков в комментарии RT, передает ТАСС.

«Страны поймут, что Россия не собирается противостоять кому-либо, Россия ищет дружелюбных отношений, основанных на взаимном уважении и доверии», – добавил он.

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