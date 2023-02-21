Меры социальной поддержки Москвы распространятся на семьи военнослужащих по контракту и добровольцев СВО – Собянин

Подход к оказанию помощи семьям военнослужащих должен стать единым, подчеркнул мэр. О содержании указа градоначальник рассказал в своем блоге.

Вводится ежемесячное детское в размере 100% прожиточного минимума ребенка. Молодые родители получат выплаты в упрощенном порядке.

По достижении полутора лет дети военнослужащих будут вне очереди зачисляться в детские сады. Также предусматривается внеочередной перевод ребенка в детсад или школу поближе к месту жительства.

Пожилым родственникам, инвалидам и детям-инвалидов предоставляется социальное обслуживание на дому и первоочередные направления в дома ветеранов и другие учреждения соцобслуживания.

Супругам военнослужащих и детям трудоспособного возраста помогут в обучении и поиске работы. Также все члены семьи могут рассчитывать на психологическую и юридическую поддержку, содействие в оформлении мер социальной поддержки.

Москва окружит участников СВО и их семьи заботой и поможет военнослужащим вернуться к мирной жизни, заявил ранее Сергей Собянин по итогам послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Глава государства поставил задачи на долгосрочную перспективу, отметил мэр.