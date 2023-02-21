 

Google India получит специально разработанную версию Android

21.02.2023, 17:35, Разное
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Google India получит адаптированную версию Android. В ней не будет никаких фирменных сервисов. По данным 9to5google и Кубы Войцеховски, речь идет о специальной версии Android для Индии.Войцеховски утверждает, что получил проект индийского “Соглашения о распространении мобильных приложений (IMADA)”.

Согласно документу, Google предлагает производителям смартфонов два варианта. Первый гласит, что производителям не будет разрешено загружать все приложения Google на свои телефоны. Вместо этого Google Play будет предоставлять только фирменные приложения для таких устройств. При необходимости производители смогут предустанавливать дополнительные приложения Google.Второй вариант позволяет производителям устройств Android предустанавливать фирменные приложения, как это было для устройств, сертифицированных Google.

Ранее это был единственный выбор для индийских продавцов. Дата реализации соглашений неизвестна. В будущем эта практика может распространиться на страны, противостоящие доминирующему положению Googles.Одним из стимулов для снижения монополизации встроенного сервиса может стать то, что в 2022 году Комиссия по конкуренции Индии (CCI) наложила на Google штраф в размере $176,8 млн за злоупотребление доминирующим положением в мобильной экосистеме Android.


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