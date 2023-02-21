«Китайский чайник нагревая»: пушкинист рассказала о нативной рекламе в романе «Евгений Онегин»

Один из лучших пушкиноведов страны Лариса Кюхельбекер рассказала об одном из способов, который изобрёл поэт для погашения карточных долгов. По словам литературоведа, Пушкин не гнушался вставлять в свои произведения нативную рекламу разных товаров.

«Когда Александр Сергеевич пребывал в ссылке в Кишинёве в 1823 году, ему катастрофически не хватало денег. Он играл в карты, но в отличие от Некрасова, в основном проигрывал и долги его множились. На этой волне к нему подходили разные торговые агенты, предлагавшие ему писать положительные отзывы о своём товаре и даже упоминать его в произведениях», – говорит Кюхельбекер.

По её словам, место для рекламы находилось даже в наиболее выдающихся произведениях писателя.

«Когда Александр Сергеевич писал «Онегина», в тридцать седьмой главе, он смог изысканно прорекламировать сразу два товара – новый китайский чайник и английский чай со сливками, который был новым товаром для России», – привела она пример.

Смеркалось; на столе, блистая,Шипел вечерний самовар,Китайский чайник нагревая;Под ним клубился легкий пар.Разлитый Ольгиной рукою,По чашкам темною струеюУже душистый чай бежал,И сливки мальчик подавал.

А.С. Пушкин, «Евгений Онегин» (1823—1830)

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