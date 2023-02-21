Эксперт: В России появится централизованный механизм поддержки участников СВО и их семей

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21.02.2023, 16:05, Новости дня
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В условиях конфликта с НАТО моральным долгом государства является всесторонняя поддержка участников СВО и их семей. Озвученная президентом инициатива – важный шаг на пути к общей победе. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщила член Комитета семей воинов Отечества Олеся Шигина. Ранее Владимир Путин сообщил о создании специального фонда помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО.

«Это невероятно важное и актуальное решение. В столь непростой период нам необходимо создать институты централизованной поддержки участников СВО и их семей со стороны государства. Обеспечить достойное возвращение военнослужащих с фронта – это не только крупная задача в рамках социальной политики, но и моральный долг правительства», – считает член Комитета семей воинов Отечества Олеся Шигина.

«И если раньше государственный аппарат лишь приспосабливался к новыми реалиям социальной политики, то теперь все иначе. Президент понимает, насколько для всех значима поддержка участников СВО и их семей, поэтому создание спецфонда будет добавит уверенности нашим воинам в том, что государство и народ о них не забудут», – отмечает Шигина.

Ранее Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил создать специальный государственный фонд для помощи родным погибших и ветеранов. Средства пойдут на восполнение трат по уходу на дому, протезированию и переобучению на новые профессии.

«За каждой семьей, каждым ветераном должен быть закреплен свой социальный работник. Уже в этом году структуры фонда должны быть развернуты во всех регионах», – сообщил президент. Он также отметил, что поддержать близких участников СВО – долг и обязанность государства.

Напомним, в декабре Владимир Путин образовал рабочую группу органов власти и организаций по вопросам мобилизации и соцподдержки участников специальной военной операции. Орган возглавил первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак.

Ранее лидер государства рекомендовал властям Подмосковья, Крыма и Севастополя бесплатно давать земельные участки отличившимся в спецоперации военным и семьям погибших.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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