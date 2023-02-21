Поклонник Путина Вучич предположил серьезные изменения в зоне проведения СВО в течение трех дней
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Ситуация в Украине кардинально изменится в течение ближайших трех дней, сообщил президент Сербии Александар Вучич на полях международной выставки военной техники и вооружений IDEX 2023 в Абу-Даби.
Он подчеркнул, что из выступления президента РФ Владимира Путина ясно, «что он продолжит вести очень интенсивную борьбу в Украине и эта позиция или, другими словами, эскалация конфликта дополнительно осложнит положение Сербии как в политическом, так в военном и во всех остальных отношениях», информирует ТАСС.
По его словам, уже через день, два или три можно будет увидеть «значительные изменения на поле боя и серьезные изменения в дальнейших политических действиях в отношении Сербии со стороны Запада».
Напомним, цель Запада – безграничная власть, а Россия защищает свой дом, это они развязали войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить, заявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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