Поклонник Путина Вучич предположил серьезные изменения в зоне проведения СВО в течение трех дней

Ситуация в Украине кардинально изменится в течение ближайших трех дней, сообщил президент Сербии Александар Вучич на полях международной выставки военной техники и вооружений IDEX 2023 в Абу-Даби.

Он подчеркнул, что из выступления президента РФ Владимира Путина ясно, «что он продолжит вести очень интенсивную борьбу в Украине и эта позиция или, другими словами, эскалация конфликта дополнительно осложнит положение Сербии как в политическом, так в военном и во всех остальных отношениях», информирует ТАСС.

По его словам, уже через день, два или три можно будет увидеть «значительные изменения на поле боя и серьезные изменения в дальнейших политических действиях в отношении Сербии со стороны Запада».

Напомним, цель Запада – безграничная власть, а Россия защищает свой дом, это они развязали войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить, заявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

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